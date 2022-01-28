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28/01/2022

孖住拍賀年廣告 張敬軒黎明鬥派爛Gag金句

#黎明 #張敬軒
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　　【晴報專訊】黎明（Leon）本月初曾為張敬軒（軒仔）的紅館個唱任嘉賓，二人近日再聚首拍攝電子利是廣告，黎明鬼馬地將舊曲歌詞融入廣告，軒仔亦在IG搞爛gag宣傳︰「斗零唔愛，一蚊袋落袋。」實行鬥拋金句迎虎年。

 

 

　　黎明與張敬軒去年中合唱廣東歌《Old Fashioned》後惺惺相惜，今年元旦，Leon亦抽空為軒仔的入行20周年紅館演唱會任嘉賓。近日他們第三度合作，為銀行手機應用程式拍廣告，二人齊齊戴上紅色頸巾，充滿新年氣氛。Leon化身長輩，教軒仔用手機App派電子利是，更抽自己水，將《情深說話未曾講》的歌詞改為︰「無論剎那在何方，利是梗要派。」

 

兩代男神聚首，Leon教路如何用銀行手機app向親友派利是。(網上截圖)

 

軒仔最like《全日愛》

 

軒仔（右）放下偶包表情多多，非常交戲。(網上截圖)

 

　　至於軒仔則捧桔仔又推超市手推車，瘋狂扮鬼臉，非常投入。日前軒仔在社交網po廣告宣傳，乘機學Leon派金句︰「喺度同大家拜個早年，恭喜發財，利是逗來，斗零唔愛，一蚊袋落袋。係呀，又係暴露年齡系列吖嘛。」他又大搞爛gag，借Leon另一首金曲《全日愛》搞笑一番︰「阿明派利是，無錢都咁愛，我like#全日愛#全日愛全日愛離合每天接力賽。」獲粉絲稱讚兩代男神鬥chok、鬥派金句有笑點。

 

轉載自: 晴報

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