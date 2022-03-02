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02/03/2022

《家族榮耀》馬家三兄弟戲內外同心 黃浩然嬲爆攤牌曬演技

#楊茜堯 #張智霖 #黃浩然 #家族榮耀
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　　【晴報專訊】無綫劇《家族榮耀》播映至第四周，劇情愈見緊湊，甄芯（楊茜堯飾）開始露出真面目，馬耀祖（黃浩然飾）更間接受害身亡。劇迷大讚黃浩然的演技亮眼，而劇中一直被忽視的馬家三兄弟終於搶回焦點，郭政鴻、羅子溢及黃浩然戲內外同樣默契十足。

 

黃浩然向楊茜堯攤牌時，七情上面。


　　《家》劇劇情緊湊，前晚一集講述馬耀祖出獄後，揭露好兄弟馬展鴻（張智霖飾）是害他入獄的「真兇」，並發現太太甄芯婚前與馬展鴻熱吻，與兩人鬧翻；昨晚一集馬耀祖因遇上交通意外而身亡，太太更見死不救，露出狐狸尾巴。不少劇迷均大讚黃浩然與張智霖及楊茜堯攤牌的場口演繹得很好。

 

楊茜堯飾演的甄芯見死不救，被稱作「毒婦」。

三兄弟的演出備受讚賞。


　　前晚一集，馬家三兄弟的戲份同樣成為焦點，大哥馬耀宗（郭政鴻飾）及弟弟馬耀堂（羅子溢飾）本與馬耀祖意見不合，但三兄弟最終都能遵從父訓，團結一致。短短一場戲，三子的起承轉合表現出色，每個階段的眼神及微表情均有變化。

互相交流撞出火花

　　為了演好這場兄弟同心戲，郭政鴻、羅子溢及黃浩然事前做足準備功夫，郭政鴻謂︰「我哋三個對嗰場戲好有心機，拍之前一晚喺群組討論，再同導演諗應該點演，出嚟效果我都好鍾意！」黃浩然補充道︰「我哋大家一齊傾，每個人應該點擺位，每個位應該點接。」張智霖則透露馬家三兄弟戲內外都同心合力︰「我有睇住佢哋點樣去設計呢場戲，佢哋唔係話拍完無你份就走埋一邊，好多時大家都會一齊睇，一齊畀意見或者去欣賞對方，呢點好重要！」

 

轉載自: 晴報

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