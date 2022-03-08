單身6年 坦承視后之名阻愛情路 胡定欣拒認揀擇

【晴報專訊】現年40歲的胡定欣與老友林夏薇（薇薇）在前晚播出的訪談節目《諸朋好友》中，與主持崔建邦（Amigo）及麥美恩剖白感情路。定欣自言希望找到「帶領自己的人」共度餘生，更否認自己要求高︰「希望搵到真心對待自己嘅另一半，點解唔搵最好嘅一個先一齊？」果然霸氣。

定欣坦言近年曾有心儀對象，但因種種原因未有發展。(網上截圖)

入行多年，定欣特別喜歡《拳王》的啞女角色。(網上截圖)



六年無拍拖的胡定欣，在《諸朋好友》中強調自己並不揀擇︰「我唔認同、唔鍾意人哋話我要求高，我希望搵到真心對待自己嘅另一半，無論喺心靈、生活上，點解唔搵最好嘅一個先一齊？」在2015及16年兩度贏視后的定欣，坦言友人曾擔心她當上視后會難找另一半；她起初也不相信，但慢慢發現真的有「視后魔咒」，「原來我職業同崗位上嘅因素，會對我嘅感情有影響。（例如？）有人會覺得我係胡定欣，所以想認識我；但我選擇我喜愛嘅人，唔想（對方）因為我係胡定欣（而認識），呢個就係矛盾位！」Amigo問定欣想找甚麼對象，她說︰「想搵一個可以帶領我嘅人。」



情人節曾做電燈膽

林夏薇與定欣情同姊妹，自爆曾一齊沖涼。(網上截圖)



同場的林夏薇爆料，自言曾經在情人節陪伴定欣︰「佢情人節去咗我屋企。（老公呢？）一齊囉。」身旁的定欣聞言尷尬失笑。及後，定欣在節目中談到跟薇薇的友情時，一度激動落淚，相當感性。前晚定欣分享鏡頭後花絮照，只見眾人手持酒杯，她留言踢爆麥美恩在錄影期間飲醉，「多謝Amigo的邀請，送畀我哋兩個傻婆一個美好回憶，多謝導演的剪接安排，片尾的相確實係好sweet。多謝麥美恩，你驚我唔講嘢，同我飲多唔知幾多杯，結果…你…下次我為咗報答你，我先飲為敬！」至於有觀眾反映薇薇在節目中聲綫頗大，不時蓋過其他人的聲音，定欣留言為薇薇解畫：「我隔籬嗰個後尾講嘢好大聲#點解呢#做訪問有酒精的危險性#已經好想再重睇」。定欣解釋，原來薇薇當時飲大幾杯，才會在訪問中愈講愈大聲。

《諸朋好友》主持麥美恩飲到不勝酒力，醉到要瞓大髀，認真搞笑。（IG圖片）

暫時不用開工的薇薇，分享在家享受泡泡浴的靚相，狀甚陶醉。（IG圖片）



直認被鄭嘉穎催婚



另外，日前定欣為陳敏之的YouTube節目任嘉賓，大方披露感情生活，坦言因性格太理性而阻礙感情︰「嗰個人（真命天子）出現，我就唔會咁（理智）㗎啦。」陳敏之表示為定欣的姻緣感擔心，經常催對方結婚，定欣亦自爆連鄭嘉穎亦曾向她催婚。提到事業與感情如何選擇，定欣承認相比再奪視后，她更渴望遇到真命天子︰「唔需要諗，呢條唔係一條問題。」