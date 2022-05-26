紅館騷加開2場鏡粉專場 MIRROR實名制賣飛趕絕黃牛

【晴報專訊】人氣男團MIRROR將在7月25至31日、8月2至4日舉行首個紅館騷，早前優先訂票反應熱烈，開足十場依然一票難求。昨日MIRROR官方社交平台宣布加開8月5及6日兩場MIRO（MIRROR粉絲）特別場；同時全數12場演唱會的公開發售門票，將以實名制登記，務求杜絕黃牛黨，鏡粉不用食「炒價」買飛。

MIRROR的官方FB及IG昨日同時發文報喜，表示因鏡仔演唱會反應熱烈，加上鏡粉撲飛辛苦，主辦方已「聽到大家聲音」，宣布加設8月5及6日兩場MIRO特別場，以供官方歌迷會會員購票，而特別場部分門票則作公開發售。同時，大會亦宣布12場經城市售票網公售的門票，將以實名制形式發售，而公開發售時間及方法則容後公布。

鏡仔首登紅館掀全城撲飛潮，日前優先訂票造成網絡大塞車。（資料圖片）

魯庭暉感謝幕後團隊

由於早前盛傳鏡仔騷門票被炒至天價44萬元，加上官方歌迷會的抽飛名額僅得2,500個，因而被歌迷鬧爆，如今主辦單位的做法可謂從善如流；民政事務局昨日亦罕有發文感謝各方配合，署理局長陳積志指實名制可減低門票炒賣及高價代購等行為，保障公眾利益。不過，原來鏡仔並非首個以實名制賣飛的本地歌手單位，天王黎明17年在中環海濱活動空間開騷時，首次以實名制賣飛；歌手Tyson Yoshi日前亦公布其八月個唱以實名制售票。

Ian代言的信用卡廣告昨日發布，他在短片中教大家消費賺到盡。(網上截圖)

Alton（左）正忙拍ViuTV新劇《大誠實家》，未能全心準備紅館騷。（資料圖片）

主理鏡仔業務的MakerVille行政總裁魯庭暉昨日在IG稱︰「由攞到個紅館期開始，不斷嘗試，不斷被不足為外人道嘅原因衝擊，不斷再嘗試咗差唔多半年嘅人，唔係我，係一班幕後同事。做得好嘅，成就在佢哋。未做得好嘅，要再進步嘅責任在我。」而一班鏡仔各有各忙，趕拍新劇的王智德（Alton）表示集齊12子綵排有難度；陳卓賢（Ian）則透露正準備solo演出的環節。

姜濤High爆扮工作人員

姜濤在機場推住行李車扮鬼扮馬，享受難得的自由。（IG截圖）

姜濤在機場推住行李車扮鬼扮馬，享受難得的自由。（IG截圖）

此外，姜濤前晚起程赴美國工作，吸引過百姜糖（姜濤粉絲）到機場送機。前晚他於IG限時動態分享在新加坡轉機情況，只見他表現亢奮，同行助手問他有何感覺，他興奮道︰「終於可以自由地行街喇，巧Kai鮮（好開心）。」姜濤對鏡頭豎起兩隻手指公，開心得如小朋友般；他又興奮舉V跳起，又鬼馬扮工作人員說：「唔好影，唔好影。唔好迫，唔好迫。」認真搞笑。