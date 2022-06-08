拍拖2年修成正果 陳家樂船P向連詩雅求婚成功

【晴報專訊】35歲的陳家樂與33歲的連詩雅（Shiga）的緋聞傳足兩年，雖然經常被目睹出雙入對，又不時在社交網隔空放閃，但兩人一直否認拍拖；直至昨日傳出家樂向Shiga求婚成功，兩人才口徑一致承認「我哋訂婚喇」，認真可喜可賀。

家樂和Shiga於19年合作拍TVB旅遊節目《12個夏天》時撻著，兩人在韓國濟州朝夕相對，加上同樣喜愛戶外活動，志趣相投令感情升溫。為了保護愛苗，二人就算被拍得結伴行山、逛街及傳出同居，均有默契地低調處理；雙方更一早見家長，融入對方家中。有指家樂日前約Shiga及一班朋友出海釣墨魚，雖然當天橫風橫雨，但眾人依然如期出發，當Shiga去完洗手間返回船艙，家樂即拿著戒指求婚，深受感動的Shiga馬上「say yes」。

Shiga和家樂愛得甜蜜，拍拖兩年便決定展開人生新一頁。（資料圖片）

Shiga和家樂年齡相近，而且同樣喜愛戶外活動，難怪一拍即合。（資料圖片）

有指家樂今次求婚做足保密功夫，就連至親的嫲嫲亦被蒙在鼓裏，只得老闆楊受成及經理人霍汶希知悉。本報昨日致電陳家樂，追問他是否求婚成功？他緊張表示︰「Sorry，我唔係好得閒，再見！」隨即匆匆收線。及後，他透過經理人公司英皇回應：「多謝大家關心，我哋訂婚喇！收到好多朋友嘅祝福，好感恩，但係結婚日子未有確實嘅計劃，因為我哋大家手頭上仍然有好多工作先要專注完成，結婚嘅計劃同籌備要用好多精神同時間，所以暫時放下，遲啲有好消息一定再同大家分享。」

家樂求婚前原來瞞住嫲嫲，事後要向嫲嫲解畫。（資料圖片）

黃翠如期待出席婚禮

Shiga（左）日前與李佳芯及楊詩敏錄影網上節目《絲打圍爐》。（資料圖片）

準新娘Shiga的回應，跟未婚夫家樂的差不多，她說：「我們訂婚了…結婚的計劃同籌備需要注入心神，加上在疫情下舉辦婚禮需要很多細節安排，所以稍後再作安排及有進一步消息也會跟大家分享。」Shiga圈中閨密黃翠如昨日回應傳媒時，表示期待二人的婚禮，大讚他們是又靚又可愛的一對。