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05/08/2022

贏金像女配角有名無利 廖子妤呻被壓價︰我唔夠紅

#廖子妤 #梅艷芳 #金像獎最佳女配角
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　　【晴報專訊】32歲的廖子妤（Fish）早前憑電影《梅艷芳》獲金像獎最佳女配角，由馬來西亞來港十年的她，感恩得獎是對父母有所交代，可惜目前接洽工作依然被壓價，她苦呻︰「贏咗獎都唔會畀面我，唔夠紅就係唔夠紅！」

 

Fish飄洋過海來港奮鬥十年，坦言經常情緒低落，要靠好友開解。

 

　　曾參演《末日派對》、《同班同學》及《骨妹》等本土電影，廖子妤的努力終有回報，上月在金像獎頒獎台上哭成淚人，在後台更邊喊邊跟母親視像通話，真情流露。Fish日前受訪時說：「我好感恩，確實係衣錦還鄉，將《梅艷芳》呢部戲帶返去畀大馬觀眾；以前拍好多戲，但因為尺度、題材，未必可以喺家鄉睇到。」她笑指媽媽是其最忠實的影迷，每次有電影上映，媽媽也會來港出席首映支持，「佢唔單止嚟捧我場，仲煮飯畀我食。」不過，過往兩年多疫情肆虐，Fish的作品如《智齒》、《梅艷芳》等的首映禮，也未見廖媽媽蹤影。「好彩我上年尾返過大馬，今年應該無機會，嚟緊接住有戲拍，十月又可能開新戲，返去（探親）嘅機會成本太高。」

 

Fish在《梅艷芳》飾演梅愛芳一角。

 

對大馬父母有交代

 

Fish以大熱姿態贏得金像女配角，與母親視像通話時更喜極而泣。（資料圖片）

 

　　Fish在金像獎曾獲四次提名，演技早獲肯定，她謙稱︰「我第一齣作品《末日派對》提名新演員、17年《骨妹》、今年《智齒》同《梅艷芳》都係提名女配角，今次贏到算係對父母有交代，話晒佢哋個女喺香港奮鬥咗十年，總算有少少成績。」回想十年前隻身來港追夢，Fish歷歷在目：「其實我喺大馬娛樂圈工作四年先嚟香港，喺家鄉做過副導演、剪接同臨記，但嗰邊如果唔係選秀出身，或者本身有名氣，其實好難突圍。啱啱嚟香港嗰陣，我想咩角色都試下，就算唔成功要返大馬，工作履歷都靚啲，點知嚟到香港keep住有戲拍，要多謝我老闆古天樂。」

 

Fish以大熱姿態贏得金像女配角，與母親視像通話時更喜極而泣。（資料圖片）

 

　　來港初期，Fish曾想過投考電視台藝員訓練班，「當時無論無綫、亞視都想試，但諗深一層自己唔鍾意參加競技比賽，承受唔到比賽壓力，情緒管理唔太好。」過往大多演女配角，加上獲獎項肯定，會否擔心被定型，難「升呢」做女主角？她未敢多想︰「人哋頒畀我梗係攞咗先，無獎都未必做到女主角，如果命運要我一世做配角，我都要接受。」她坦言即使得獎，依然有名無利：「希望大家畀機會我賺啲錢，依家嘅目標係唔好被人壓價，其實得獎後，大家都繼續壓我價，唔會畀面我！唔夠紅就係唔夠紅，呢個係事實。」她自認廣告緣欠奉，希望將來除了拍戲，更可接拍廣告搵真銀。

 

Fish廣東話對答流利，但她仍努力學習咬字及發音。

 

恨與黃子華演一對

 

Fish自爆小學時已狂煲黃子華的作品，早前合作更被偶像電暈。（IG圖片）

 

　　除了得獎，Fish近來最開心的事，想必是跟偶像黃子華合作拍攝電影《毒舌大狀》。談到男神，Fish少女心爆發：「子華神係我一生中最愛，細個第一齣睇子華神嘅戲，係佢同劉青雲嘅《呆佬拜壽》；我有睇佢演嘅無綫劇《狀王宋世傑（貳）》，佢做反派配角都好好睇，今次可以同偶像拍戲，都算夢想成真！」可想過飾演「子華嫂」？她即說︰「嘩，太過分，唔可以咁！不過我都貪心，希望有導演可以撮合我哋成為一對。」她笑指偶像的電影女拍檔愈來愈年輕，「子華神唔識老，永遠咁年輕靚仔，好似吸血殭屍！」

 

Fish與余香凝情同姊妹，在追夢路上一直互相扶持。（IG圖片）

 

　　離鄉別井打拼絕不容易，Fish自認性格多愁善感，曾經多番質疑自己，幸好在人生低潮時獲好友扶一把。「我同鄧穎芝一齊上彭秀慧嘅演技堂認識，佢好照顧我，會叫我出去玩；而余香凝好似我屋企人一樣，將我放喺心上。」提到過往不少大馬藝人來港發展，Fish算是近年成績較突出的一位，她謙稱︰「楊紫瓊、張慧儀都勁，其實好難比較。（在同輩中最突出？）咁林明禎又靚又多廣告，無得比較成就，我淨係想同自己比較，希望廣東話發音、咬字有進步。」

 

Fish在《地產仔》飾演中性打扮的魚哥，可塑性甚高 。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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