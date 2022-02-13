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14/02/2022

婚紗店突結業 逾百苦主涉款100萬 或違商品例

#婚紗店 #結業 #海關 #消委會
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　　【晴報專訊】疫情下舉行婚禮確實困難重重，工聯會接獲多名苦主投訴，稱向一間婚紗店付款購買套餐服務後，婚紗店在無預警下突然結業，負責人下落不明，致苦主申索無門，初步估計涉事苦主約110名，損失金額共計近100萬元。據悉海關已聯絡數十名受害人查詢詳情，海關回覆指正在跟進，如發現違法會進行執法。

　　其中一名受害人曾小姐說，原定前年11月結婚，前年初先後到2間婚紗店揀衫，後來獲職員告知2間公司為同一個老闆，經游說後她先後向其中一間名為Dolly Bridal婚紗店共付了3.2萬元訂購服務，後來因疫情多次聯絡對方更改婚期，惟至上月4日再通知對方改期時，卻不獲回覆。

苦主錯過「上頭」時間

　　她後來聯絡曾協助她的職員，才獲悉婚紗店老闆已在去年12月遣散所有員工。她其後加入一個有逾百名苦主的通訊群組，並引述其他受害人稱該公司留下的聯絡電話均無人回覆，甚至已停用，但直至去年12月31日仍有苦主前往試衫和落訂。另一名苦主羅小姐亦聽聞，有苦主結婚前一日去取婚紗才知該店已倒閉，急得大哭並四處張羅婚紗，最後雖有好心商戶即場為她改好婚紗，卻也因此錯過了「上頭」的時間。

 

消委會強調婚禮為人生大事，商戶突結業令新人失預算。


　　工聯會社區幹事李嘉恒指，目前已知受害人損失的金額介乎數千元至3.6萬元不等，有受害人更發現宣傳廣告、實體店地址和支付尾數的商店名稱為4間不同公司，又謂有人只接受現金或易辦事（EPS）收款。工聯會立法會議員鄧家彪指，涉事公司如明知不能提供服務但仍向事主收取費用，或違反商品說明條例，呼籲海關做好執法工作。

　　消委會稱高度關注事件，強調婚禮為人生大事，商戶突結業令新人失預算，敦促商戶盡快聯絡受影響顧客交代及作善後安排。海關表示已接獲相關舉報，正作出跟進，發現違法會進行執法。

 

海關正就事件作出跟進（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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