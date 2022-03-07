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08/03/2022

增2.5萬新症 快測平台昨傍晚啟用 逾26萬人排隊呈報

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　　【晴報專訊】確診個案似有回落，昨錄逾2.5萬個案，累計第5波逾48.4萬人染疫。

　　快速抗原測試呈報平台昨傍晚啟用，衛生防護中心總監徐樂堅指近日確診未倍增，相信不少人以快測確診，尚要觀察平台呈報個案才能判斷走勢，促近2日快測陽性者盡快申報，並提醒申報有法律責任；截至昨晚10時，已有逾26萬人排隊登記。醫管局則指公院將集中處理重症及高危患者。

 

當局促近2日快測陽性者盡快申報(快測平台網頁截圖)


　　本港昨多25,150人確診，32宗屬輸入；第5波累計484,136人感染。徐樂堅指，確診數回落至3萬以下，近日未見「每隔3、4日」便倍增的趨勢，惟因市民或傾向用快測，需分析未來數日平台呈報數據，才能判斷疫情有否回落。徐指，平台以自動化操作，不經人手即可核對資料，並發出檢疫及隔離令，惟預計會有大量市民使用，派電子手環或抗疫物資包，或需較長時間，促本月5日前確診者毋須心急登記，在下周一（14日）前呈報即可；不懂上網者可致電1836119登記。

本月5日前陽性 毋須急登記

　　徐指，經4步驟便可完成登記，提醒患者做快測時要拍照，若無照片需另行聲明原因，而呈報具法律責任，當局會安排承辦商上門為部分個案作核酸檢測覆檢。同時，醫管局短期將設「隔離護理觀察系統」，予快測陽性者申報嚴重病徵，以提供專人電話或遙距診症。徐重申，快測陽性者若已打2針，在第6、7日覆檢陰性便可解除隔離；同住家人同理。但無針者要隔離14日。醫管局提醒，目前法例已保障因防疫要求未能上班者，促市民勿赴指定診所取醫生紙。

　　記者昨晚6時半登入平台，半小時內已有9.8萬人「排隊」，僅等待數分鐘已可填寫資料；惟1小時後排隊人數已迅增至14萬，但等待時間顯示不到1分鐘。

公院先治重症 3大途徑分流

　　對連日急症室外出現多宗「等到死」仍未入院個案，醫管局策略發展總監李夏茵指，日後公院先治重症新冠患者，其餘患者經3大途徑分流，包括17間指定診所可按情況為輕症者處方新冠口服藥、護訊聆團隊會主動篩查高危者提供醫療支援，並設醫生遙距診症（熱線︰1836 115），高危者致電可獲醫療意見，現有100條線、約30名私家醫生當值。另社區老人評估小組將主動到院舍診症或遙距會診，按病情處方口服藥，嚴重者會直接送院。

　　此外，當局分析第5波疫情，發現20至59歲患者佔整體60%，但多屬輕症；年逾60歲佔20%，年逾80佔4%，但他們因有長期病且接種率低，重症率高。按死亡率分析，2針以上僅0.05%，但未完整接種則多28倍至1.4%；年逾80歲者打2針死亡率僅1.86%，無針或1針即升至9.49%。

　　消防處前日推出「直接隔離安排」，消防處助理處長（總部）黃鎮業指至昨傍晚6時有逾8,700人求助，截至昨晨有500個案正安排隔離，促輕症且能自理者盡快登記。

 

 

 

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轉載自: 晴報

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