專家指病死率 遭高估實際僅0.18% 林鄭承認最少180萬人染疫

【晴報專訊】本港連續3日確診跌至4位數，昨錄7,685人染疫，第5波累計逾112.3萬人感染，7,207人病逝。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指，有關病死率遭高估，因估計社區實際感染人數有400萬，病死率應為0.18%，僅略高於流感，而非港府公布的0.6%。

林鄭月娥



特首林鄭月娥承認，患者「按常理」不只公布的百萬人，或佔四分一人口即約180萬人，日後需再整理數據分析病死率。



本港昨多7,685人感染，當中4,458宗屬快測呈報；連同滯後個案，再多168人死亡，年介51至100歲，較年輕的5人全有心臟、癌症等長期病。第5波累計逾112.3萬感染，7,207人死亡，病死率達0.6%。



按400萬患者計 病死率略高於流感



惟孔繁毅指，新冠病死率遭高估，因全港實際感染人數或高達400萬，不應僅以政府根據呈報的112萬人為計算的「分母」，調整後真正病死率為0.18%，僅略高於每年流感死亡數字。若按此推算，根據衞生防護中心更新至昨日的各地感染數字，本港新冠肺炎病死率實際低於台灣的3.7%和日本的0.44%，分別略高於新加坡和南韓的0.12%及0.13%。



林鄭月娥認同，按常理已知全港感染者不止100萬人，按照圍封強檢及快測數據，確診比例約為四分一人，套用到740萬人口中，即最少180萬人已染疫。她指待疫情較穩後，須整理和分析很多公共衞生數字，以更客觀掌握第5波疫情；至於病死率「分母」是四分一人口或400萬人要「再做工夫」，現不會變更免引起混亂。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，按各大學分析，每名確診者背後或有數名隱形患者，惟現僅掌握呈報確診數字，故以此為「分母」推算。她透露，分析42宗殮房呈報死亡個案後，判斷4人非死於新冠，僅死前有染疫。



另孔估計，2、3周後單日確診會回落至3位數；若長者接種率達9成，且全港人口有400萬、500萬人染疫後獲免疫力，6月單日確診或回落至百宗以下。他稱若下月21日放寬防疫後未有反彈，即已達群體免疫，「6、7月可放心（戶外）唔使戴口罩」，食肆職員和客人若齊3針，入座率可回復100%。



袁國勇料今年有「快樂聖誕」



但林鄭月娥擔心，過去周末市面人流回升，加上近日天氣轉好，兼適逢清明、復活節假期，會令傳播加劇。她稱「非不能理解」市民已有一定程度抗疫疲勞，但促市民「真的要更忍耐」和自律，冀在這3周內將疫情穩控至更低水平，才能如期在下月21日啟動首階段放寬，令學校復課及恢復晚市堂食。



張竹君認同目前個案仍多，正密切跟進港大計算的病毒即時繁殖率，若回升至「1傳1」，或顯示反彈，市民如想外出，到郊外、人流少地區會較市區好。



政府專家顧問袁國勇指，曾預測疫情在3年內結束，若5月放寬，7月接種達標，今年料有「快樂聖誕」；但內地爆疫，料暫不會考慮與港通關。

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