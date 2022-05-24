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24/05/2022

慶回歸25年 康樂設施7.1免費玩 維港裝置供打卡

#慶回歸活動 #康文署
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　　【晴報專訊】今年是香港回歸25周年，賽馬會早前指將撥款6.3億元支持政府舉辦慶祝項目，康文署昨宣布連同馬會資助的逾2億元，暫擬耗資3億元舉辦相關活動，包括於維港兩岸舉行「藝術@維港」，有戶外藝術裝置及屏幕投影供市民「打卡」，又會在七一當天免費開放大部分康樂設施供市民免費使用。

 

「藝術＠維港」展覽，於維港兩岸設置多組戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像。


　　康文署署長劉明光指，本月開始陸續舉行的大型展覽，包括與私人機構合作、於維港兩岸舉行的「藝術@維港」，將設置多組載有回歸祝福的戶外藝術裝置及屏幕投影供市民「打卡」，亦會寓科學於藝術，冀讓遊人從中了解科學奧秘，感受全新體驗。

康文署斥3億 推多項活動

　　位於北角的新藝術空間「油街實現」今起將開放新擴建部分，包括展示兩款超像真數碼映像（裸眼3D）的立體屏幕、以及3棵傾斜龍柏樹裝置「賞森‧悅木」等；科學館亦會舉辦「八大‧尋龍記」珍貴恐龍化石標本展覽，展出多組星級恐龍化石標本。

　　另外，康文署除如常在8月7日舉行「全民運動日2022」，亦會在7月1日讓市民免費使用大部分康文署轄下的收費康樂設施，包括體育場館、公眾游泳池及水上活動中心等，但市民須於7日前透過康體通預訂或親身到場領取門票；而下月起於不同商場或表演場地，亦會舉辦巡迴體育示範。

　　劉又透露，署方會在9個公園或廣場展示由插畫師設計、慶祝回歸25周年的康樂棋棋盤地畫，下月起開放予公眾玩樂；而下月起至10月亦會舉行「花悅滿城」計劃，在全港共48個主要地點及公園進行園景美化，包括設立不同主題花壇或花圃，年底前亦會在6個公園舉辦「歡樂公園」活動。

 

轉載自: 晴報

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