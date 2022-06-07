申簽證排長龍日限30個 突改為網上預約 遊韓恐受阻

【晴報專訊】日、韓、泰本月起陸續「通關」，港人「回鄉」在即，惟現時入境辦簽證卻可能因名額有限受阻。南韓駐香港總領事館昨更現人龍，部分人甚至通宵輪候，領事館昨午卻突宣布，不再派發即日籌，即日起需網上預約，令已買機票市民行程恐「泡湯」；旅行社亦嘆取簽證難度高，出團或延期。

日本最快今公布簽證詳情，有旅社指倘審批時間長及名額少，首團或未能如期下周三出發。

南韓上周三（1日）起，恢復發放外籍旅客的短期訪問簽證，港人可向韓國駐香港總領事館申請，最多在當地停留90日，惟簽證申請人數每日限30人，審核至少7個工作天。大批市民連日來排隊望盡快取得簽證，昨領事館亦大排長龍，排頭位市民更於前晚起通宵輪候。

有人失預算 改行程往歐洲

南韓領事館昨有大批市民排隊欲申請簽證（讀者提供）

原擬下周五（17日）出發到南韓旅行的陳先生（化名），昨晨7時45分到領事館，他指半小時後人龍已有約20人，惟職員突稱不再接受即場申請，須經網上預約，「部分人上周三起已日日排隊，有些人更訂了下周機票」，他批評信息混亂，市民大失預算，他將改去歐洲。

韓國駐香港總領事館昨在fb公告指，昨起不再派發即日籌，並開放簽證申請網上預約系統，透露會增加每日申請簽證名額，而7月申請時段，將在本月25日開放預約。

縱橫遊常務董事袁振寧稱，本周擬推南韓7天小包團，連回港7日檢疫酒店等團費約1.4萬元，但形容要成功取得簽證名額「難度好高」；康泰亦在本月中推南韓8至10天小包團，但最快要7月底才出發，明言簽證名額緊張，加上6至7月本港檢疫酒店近爆滿，「要出到發都好難」。

赴日簽證詳情未明 旅團或延期

日本本周五起將恢復接收外國觀光客入境，對象限定為有導遊陪同的旅行團，惟簽證詳情未公布。東瀛遊早前推7天東京、立山黑部團，團費約2.9萬元，其執行董事禤國全指，首團6人已成團，最快下周三可出發，惟仍待日本公布簽證詳情，「如果簽證要10日才批，名額亦不多，無辦法亦要延期。」

另泰國上周三放寬已打針旅客免檢疫入境，國際旅客入境前需在網上申辦「Thailand Pass通行證」，即日可取證。代辦通行證的萬福旅行社職員金先生指，近來已接獲數十宗代辦申請，簽證及手續費為200元，連同保險約400至700元，「一般逗留1個月」。康泰的曼谷、芭堤雅8天小包團，現團費由10,699元起，推出5日接獲近百宗查詢，發言人說主要是7至8月出發。

另港澳何時通關，澳門行政長官賀一誠指並非他能決定，需交由衞生部門及治安部門協調。