  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

28/07/2022

新冠 + 酷熱夾擊 平安鐘求助激增 多10長者疫歿

#長者 #肺炎疫情 #酷熱天氣 #平安鐘 #公院 #私院
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】疫情遇上酷熱天氣，或令患者情況惡化。昨多10名確診長者離世，當中2人暈倒後死亡。「一線通平安鐘」（下稱平安鐘）昨指，本月通報求助的確診長者增14倍，1,955人次需召救護車，當中三分一有暈眩等中暑徵兆。有老人科醫生指，天熱增心肺負荷，長者尤要補水免觸發長期病惡化。醫管局指，正研究放寬處方新冠口服藥條件，消息指60歲以下高危者，不論有無打疫苗將可獲口服藥。

 

高溫令心肺負荷大增，長者倘有長期病更要小心。（資料圖片）

 

　　另昨有4院舍爆疫，社署冀在9月底前達到全港院友第3針接種率升至50%。

 

　　昨多4,508人確診，當中220宗輸入；增10名74至97歲長者死亡，當中76歲無打針婦上周三在家中不省人事，送院時無心跳，驗屍證染疫；同日85歲無針翁在街暈倒，住院1周身亡。另葵涌醫院續護病房有4人染疫。

 

擬寬處方口服藥 不論有否打針

 

　　醫管局總行政經理關慧敏指，對死者達雙位數「感擔心」，提醒染疫長者「惡化會來得很快」，應盡早求醫。局方正研究放寬處方口服藥指引，如降用藥年齡及增高危群組。截至上周四，私家醫生曾向400人處方口服藥。消息指，用藥指引將放寬至60歲以下、有合併症人士，不論有無打針均可用藥。現時規定，60歲以下高風險者要未完成接種才可用藥。

 

本月經平安鐘熱綫通報確診長者多達120宗（資料圖片）

 

　　平安鐘指，經熱綫通報確診長者由上月8宗，急增至本月120宗，增幅達14倍。長者安居協會推廣及傳訊總監彭筱筠指，酷熱下本月有1,955人次需召救護車，較上月同期增5%；上周一（18日）更有93人要召救護車，創3個月來單日新高，當日最高氣溫達32.7度；她指，當中有731人出現暈眩、胸悶、氣促等中暑先兆。

 

未接種長者 無法入商場「避暑」

 

　　葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉指，天台屋隔熱差，有長者縱開足冷氣及風扇，每到正午「仍焗到暈」，直言「熱到中暑」。香港防止虐待長者協會助理總幹事林文超亦指，有無針長者無法入商場及老人中心「嘆冷氣」，僅能到屋邨陰涼地方納涼，「不少人無帶水樽，脫水致身體變差。」更有老翁每晚將內衣褲放入冰箱雪凍，睡前才穿上降溫。香港長者權益協會總幹事李立航指，近日上水一度39度，北區基層長者「開窗開風扇仍吹熱風」，不少人頭暈，嘆「30度還可忍，33至35度就肉赤都要開冷氣。」

 

　　老人科專科醫生佘達明指，高溫加快新陳代謝，令心跳加速，心肺負荷大增，且脫水易致血壓降，令人頭暈，「現時流行的變種亞系主攻喉嚨，惟染疫長者多有長期病，而天熱易令自身疾病患化，尤要小心。」

 

　　昨有3間安老院及1間殘疾院舍，有9人確診。社署指，與機電署及屋宇署已巡視全港700多間院舍，短期內建議加空氣淨化器、掛窗抽氣扇改善通風。因應院舍3針接種率僅40%，醫療團隊本周一起每周探訪配對院舍最少1次作外展接種，目標在9月底前將3針率升至50%以上。

 

 

下一頁：13私院撥364病床 接收公院轉介患者

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#長者 #肺炎疫情 #酷熱天氣 #平安鐘 #公院 #私院

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk