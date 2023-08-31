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男男女女‧「嘉」點情趣
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31/08/2023

意外懷孕十數週都唔知？感染性病唔識求醫？少女問題個案平均每日3宗！青少年機構點推動性教育？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　男男女女‧「嘉」點情趣節目踏入一週年！這年來我們和大家探討過不同兩性話題，從性生活、兩性關係，以至生育、性別認同，也邀請過不同專家分享；今集我們請來一位嘉賓社工，和大家談談「高危青少女」所面對的性和生育健康危機！原來每年平均大約有1,000到1,200青少女求助個案！除了意外懷孕，還涉及感染性病、恐嚇勒索、偷拍等情況！少女們為何不敢向父母開口？作為社工，如何協調家長和子女處理問題？青少年拍拖，身體界線應如何定立？有請「青躍-青少女發展網絡」服務主管社工Megan Yik 和大家分享！

 

 

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情侶分手15分鐘神預測？有齊這些相處表徵分手危機Up！如何令關係持久恩愛？必識愛情三角理論！有成功人生戀愛才會贏？

50+熟齡男女性生活之必要！突然無性趣或是健康警號？點解50+感染性病增長率大升？如何令性生活更美滿？

 

Credits

Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Video Editing／Crystal Kwok

 

 

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