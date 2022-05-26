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26/05/2022

Art Basel 2022：不能錯過的三大藝廊展覽

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  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

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    隔週四更新

　　自不停歇的疫情開始，五月份成為了藝術界最為繁忙的一個月。香港大型展會「巴塞爾藝術展」（Art Basel）在疫情措施放寬下，於香港會議展覽中心順利展開。國際及本地藝廊紛紛於一連五天的展覽中，展出最為代表到自身畫廊風格的藝術作品，其中吸引了各地文化與藝術界別人士前來觀賞。展會將會自本個星期六（5月28日）開放予大眾進場欣賞，以下首先為各位藝術愛好者介紹在展會中三個不能錯過的藝廊展覽（排名不分先後）：

 

「安全口畫廊」（Gallery EXIT）| 展區：1C02

 

（中）鄺詠君作品「飄浮時差 IX」（2022年），安全口畫廊。

 

　　位於田灣的「安全口畫廊」（Gallery EXIT）在展會中迎來了香港藝術家鄺詠君的最新油畫作品「飄浮時差 IX」，其中的系列為延續藝術家在2021年於畫廊舉辦的個人展覽「日出｜晚安」的主題。在畫作中所呈現的日月交替狀態，以似是重曝的效果交疊房間內的玻璃窗和燈光的折射，幽幽瀰漫著一種帶有孤寂感的天際。

 

　　*同場亦展出藝術家黃進曦、陳惠立、曼樂婷（Daphné Mandel）及君士坦丁（Konstantin Bessmertny）等的最新作品。

 

Readmore：

藝術家鄺詠君：死亡或許是一段相濡以沫的經歷，在恐懼之中得到無形的救贖

 

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