b.wing個展「It’s time for Plan b.」：眼睛不只是用來哭泣，還可以看清羞怯的自己

畫廊的工作人員跨過「禁止通行」的標示,舉步走進展覽中那一個依據香港藝術家b.wing工作室而建造的空間內。他經過散落於地上的各類畫具和稿件,來到一個手提音樂播放機的面前按下播放按鈕。在擴音器裏放出的為陳百強所演唱的歌曲「深愛著你」,其中由林敏聰填寫的歌詞中寫道:「心中想你/如今想你/懷念昨天的一切」,彷彿呼應著藝術家在展覽中所表達的一種對於現今疫情的感慨。昨天的一切都似是消失不見了,人們在懷念與悼念之間流離,或許擁有展望的心境,也是其中的一個選擇。藝術家b.wing舉辦首個與香港JPS畫廊合作的個人展覽「It’s time for Plan b.」,其中展出了一系列以油彩與壓克力繪製的畫作。b.wing以自己所創造的角色,來回應現今疫情中的一種無力感,從而為觀賞者帶來一份壓抑下的希望。

眼睛的形狀

b.wing所創造的人物都有著共同的特色:他們的一雙大眼睛和黑眼圈、臉上總是帶有孤寂的表情,但是這一種的孤寂是用以盛載各種情緒的狀態。藝術家在從前的創作中,大多都以不規則的橢圓形,來繪製人物的眼睛。然而在這一次展出的角色中,他們的眼睛蛻變為一個渾圓的形狀。或許設計上的改變是在表達人們在疫情的影響下,那一種對於眼神的重要性。人們都把眼睛與悲傷聯繫起來,彷彿雙眸只是用來盛載淚水的容器。但是眼睛還蘊藏著許多被忽略了的可能性,而往往都是眼神裏的恍惚才會真正讓人著迷。

黑夜中的內心活動

從踏進畫廊的接待處開始,入口處肅穆而微醺的燈光聚落於一系列的紙本作品上。紙張因為顏料的滲透形成了皺褶,營造了一種在黑夜中纏綿的鬱結和寂寞。若要把展覽內的作品區分為兩個主要的系列以作詮釋,觀賞者或許可以透過人物的視線方向來欣賞作品。在作品「Outlier」、「Can I Call You? I Cannot Play Alone」及「Heads or Tails?」等,畫作中的人物都是以直視的眼神來呈現,其他的畫作如「When I Am Facing the Camera」、「Finding Nemo」及「NO WAY, There Is NO WAY」等,當中的角色則展現了一種間接甚或是迴避的眼神。前者的直視眼神都似是存在著一種渴求,或是有著一個需要傳遞的意念。後者的眼神則專注於內心活動,沉澱在自己的思想之中。

存在主義哲學家尚-保羅・沙特(Jean-Paul Sartre)曾在著作「存在與虛無」(Being and Nothingness)中論述:「注視並沒有憑空捏造一個我的形象。它在我的處境當中尋找到我,同時讓我纏結於各種不可分割的工具之中。」(The look does not carve me out in the universe; it comes to search for me at the heart of my situation and grasps me only in irresolvable relations with instruments.)人們無由地害怕在溝通的時候直視對方的眼睛,或許這是在懼怕自己的謊話會被對方識破。然而為了表現一個成熟的形象,我們會嘗試看著對方的鼻樑,以營造一個自信的交流氣氛。但是我們在生活上都沒有太多的時間直視著別人的眼睛,彷彿在逃避對方的咄咄追問。也許人們懼怕的只是對方眼中那一個扭曲的倒影,又或是害怕本身已經是扭曲的自己。

跌進夢中的跳水選手

藝術家在展覽空間內的白皙牆壁上,寫下了對於疫情下堅守崗位的前線工作人員的一份感激。從幽暗的入口處走進了展覽的主要範圍內,燈光亦緩緩地變得明亮起來。在場內搭建的工作室空間,有著藝術家在創作時於牆上寫下的內心獨白;當中的手寫文字從工作室的部分,一直延伸到「禁止通行」的標示範圍外。藝術家比喻自己的創作過程為一位站在高台上等待跳水的選手,縱使內心存在著各種的質疑,但是最後仍然選擇勇於面對眼前的恐懼。b.wing的思想以意識流的方式呈現,從想要吃「炒貴刁」的日常慾望,到對於創作心情的看法,再延伸到社會上的批判,逐步地讓觀賞者感受到自己在個人和社會層面上的反思。

也許現今的疫情就如同樣由陳百強所演唱,並由俞琤及陳少琪填詞的歌曲「夢囈」中所形容的一般:「淡淡的憂傷變陣陣朦朧/輕輕跌進夢中」。眼睛不只是用來哭泣,還可以看清羞怯的自己。或許一天人們拉下眼瞼的時候會留意到,原來靠近眼頭的位置,有著一個小孔負責收集淚水──那是我們一直在小心埋藏的自我。

b.wing:「It’s time for Plan b.」

日期:即日至 2022 年 5 月 13 日

時間:11:00—19:00 (星期日休息)

地點:JPS畫廊 中環皇后大道中15號置地廣塲中庭2樓218-219號舖

參考文獻

Sartre, J-P. (1956). Being and Nothingness (1st ed., p. 263) (H. Barnes, Trans.). New York: Philosophical Library.

陳百強(1985)。《深愛著你》。香港:華納唱片。

陳百強(1987)。《夢囈》。香港:DMI唱片。