當北歐Scandinavian風格遇上日本Wabi-sabi美學：在簡約寂靜中增添溫暖舒適感，享受生活的純粹

要數去年最難忘的項目，其中一個一定是這個糅合了北歐和日本的美學概念的頂層連天台的住家。其中一位戶主是位平面設計師，在我們第一次見面，他就遞上了一份共27頁的Design Brief。這次平面設計師與室內設計師的合作，果然很有火花，從美感、細節、生活追求也有很多交流。

北歐Scandinavian風格，形式以簡潔及典雅為主、做工考究精緻及舒適耐用。說到日本美學，不得不提及侘寂（Wabi-sabi），它的精神是簡陋樸素的自然之美，欣賞不完美之物、接受日常的無常。在設計上，兩者往往被人相提並論，比如它們都帶有簡約主義的影子——考慮現實需要，皆採取斷拾離的法則，免去多餘的裝飾等。不同的是前者側重生活的玩味，後者追求的是意境。

北歐和日本的美學概念如何共舞？當北歐的乾淨簡練遇上日本的自然純樸，成就了一種沉靜內斂的設計風格，為簡約的寂靜感，增添了溫暖和舒適的，讓生活空間成為一種生活哲學，感受時光從容地流逝，享受生活的純粹。

這次我們選用了木材、啞面黑鐵、日式硅藻土批盪與低調的橄欖綠色相配襯，一方面重視材質的運用與拼接，體現溫潤質樸的特色，另一方面，為空間帶來豁然開朗之感。

至於空間的布局上，我們參考了京都桂離宮，除掉了原本處於睡房之間的牆身，以一道以黑色金屬框及硅藻土批盪製成的趟門，需要時把客廳稍作分隔，劃分為客廳及多用途房間這兩個空間。多用途房間就既可以是偏廳；亦能以趟門作間隔，當作獨立的客套房招待訪客。

如何追求簡約與實用並存的設計呢？U型的開放式廚房正是一個例子，在有限空間帶來功能性，除了是煮食的地方，更是與朋友小聚的地點。整個廚房以白色為基調：廚房檯面、吊櫃都採用了白色物料，連廚房電器方面，也專門搜羅了白色的焗爐和抽油煙機，務求完美地融入於櫃身及整個設計之中。牆磚，中島磚及手掃漆櫥櫃門側用了較深的橄欖綠色磚作對比，低調的主色呼應了北歐風的玩味。

主人套房也有與客廳相類似的布局：以特製木櫃作分隔，把兩個房間打通，變成集睡房與工作間於一身的主人套房。為了貫徹全屋整個設計的選材，床頭板也是採用木材、啞面黑鐵，配以硅藻土批盪。木材、金屬及礦物三種不同質感和諧地展現在同一個平面上，延續客廳的意念之餘，更添趣味。木櫃除了具備間隔及儲物的功能外，也隱藏了為鍾情電影的戶主所作的小心思。

家居設計的方向，除了是看得到的五感修飾，也講求生活態度的融合。「家」這一個最私密的空間，該是最寫意的地方，如北歐和日本的生活一樣，放慢腳步，享受生活的當下，創造自己的好生活。