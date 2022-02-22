「Made in Japan」向來是信心保證！鍾愛和式家居不可不知5個品牌好物！

日本人的工藝和職人精神讓人敬佩，有許多品牌已有幾百年歷史。一代傳一代之下，年輕一輩的接班人開始有國際視野，想傳承手藝之外，也希望推廣至國際市場。由於香港的文化相近，日本又是港人「鄉下」，所以雙方的交流其實很多，但產品應用到香港市場的時候，還是要花點心思和時間溝通磨合，或將設計作微調，才可讓日式設計的呈現更仔細，更適用香港的天氣和文化，香港人的生活習慣等。

「Made in Japan」向來是用家的信心保證，在與日本拍檔交流和設計日式家居時，又發現了哪些好物？



1. UNION —— 藝術品般的門把手

UNION由立野一郎創立，現已發展成為世界上獨一無二門把手專業製造商。立野一郎帶著匠人精神，同時深信技術必須不斷革新，不斷挑戰新材質與新工藝，即使時移世變，也能製造別樹一幟的工藝品。故此，打從公司創立之初，ARTWARE這關鍵字便應運而生。ARTWARE是ART與HARDWARE結合，代表著公司核心價值——以獨特的 UNION 方式，回歸工藝的起源，既要超越自身，也要超越同行，面對瞬息萬變的城市，以及變化多端的文化需求，隨時隨地創造推陳出新的產品。到了今天，這種帶有 UNION 標誌的產品系列已成為建造各種住宅、建築物甚至城市公共空間（比如公園欄杆、滅火器）等不可或缺的一部分。我們有幸與UNION合作設計和製造一款以「竹」為概念的門柄，將於不久的將來與大家見面。

2. KITOTE屏風——傳遞木材與手藝之情

日本和歌山，除了縣內擁有許多值得人拜訪的名勝古蹟外，它為人所熟悉的是鮮甜味醇的水果以及大片山林（佔其總面積的81%），自古以來它就被稱為「樹之國」，天然木材顯然是當地人的資源優勢。因此，在得天獨厚的條件之下，來自日本和歌山縣KITOTE ，這家木工製造商，便做出了日本本島上絕無僅有的障子。

KITOTE 是日語單詞「KI」（木）與「TE」（手）的組合，表達了品牌著重產品的材質以及對手工藝的堅持。即使是同類的樹木（甚至是同一棵樹）也會因其生長環境的差異（包括土壤的吸收和陽光的照射），而生成不同的特徵，故此，沒有木材是相同的。每種天然木材在其紋理、顏色、香氣和質地等方面都各具特色。對此，工匠會精確地識別木材的品質並仔細加工，以最大限度發揮每種木材的個性，創造出耐用而美麗的障子。