室內設計師是怎樣煉成的？感知、設計思維、眼界、好奇心，缺一不可！

上文提到我在設計師旅程的一些堅持和信念。過去在母校理工大學教書的關係，在不同場合也會被問到成為室內設計師的先決條件。我想室內設計師也是半個藝術家，但不代表我們高高在上。在熱誠以外，我覺得有四個重要的元素，有的是天分、有的是平日的鍛鍊，有了這些加持，我想作品會特別精準和與眾不同。

與生俱來的感知 Sense



「Sense」很重要。把它放在設計上，便是對顏色、對空間等的敏感度。由與客人溝通開始，就要馬上在腦海中建構出立體的畫面，譬如空間編排、燈光、傢具、結構上的可行性等等，立刻在腦海中呈現一幅3D藍圖。當客人分享想法，例如顏色搭配，天馬行空的設計等時，如果我們能夠消化並提出建議，指出可行與否，引導客人一起思考，便會更有效率地達成設計方案共識。

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除了以往的平面圖、天花圖、立面圖外，立體圖也越來越普遍。一般人很難看懂設計師畫的各種設計圖，立體圖就包含傢俱、顏色、材質、油漆等元素，讓客人較客易感受到設計的方向。

設計思維 Design Thinking

念設計時的專業知識，加上平日的研習，慢慢發現領悟到各種風格的形成，是源於環環相扣的歷史、文化、社會、人文活動等因素。例如我自己也很喜歡的日式設計，應用在香港時亦需要技巧，始終文化和地理上的差異也會影響到設計的效果。例如在香港，就比較難建造一個和日本完全一樣的和室空間，因為當中矮門或Tatami並不是我們生活上習慣的。

但如果透過了解日式設計的歷史和文化，就會發現合適的和室美學理念，例如傳統和室必備的小角落「床之間」。「床之間」是從前禪宗僧侶用來放置供品的地方，這些物品表達了主人家在當天的心情，並會隨着他們的心境而恆常更換。在香港有限的空間中，我們也可以設置一個小角落，放一幅畫、種種花草或小擺設，也是將日式設計融入家居的好方法。

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