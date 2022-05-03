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03/05/2022

為澳洲回流的三人家庭築一個「香港家」！既滿載旅行回憶，又能配合孩子下個十年

#家居 #室內設計 #傢俬 #設計 #Art & Culture #Home Idea #住宅 #空間
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  • 陳丞軒

    陳丞軒

    陳丞軒生於八十年代，土生土長的設計師。在香港讀設計在香港做設計，在香港教設計。

    現為Hintegro Design的掌舵，同時在母校香港理工大學設計系任教。致力用設計作手段助學生開眼界，用設計作媒體為人帶來正面影響。

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延續五年前的緣分

 

　　五年前，尚未有置業打算的Raymond和Joyce，在一份英文報章上看到我們一個住宅設計作品便一見鍾情，於是把剪報和旅行間收集到的靈感一同儲起，作為日後家居設計的參考。幾年後，當兩位決定購入新居之際，就決定把新居設計和裝修交到我們手中。

 

　　在一次閒聊中，Joyce笑說：「其實第一次和你們見面，我們只分享了幾張剪報，說起我們喜歡日本和北歐的感覺，連自己都覺得很空泛！」雖然如此，我們很快便疏理好客人的喜好，提議設計方向，為這個澳洲回流的三人家庭築起這個1,166呎的香港家。

 

利用廚房玻璃趟窗增加溝通

 

　　因為樓齡的限制，單位的結構大致維持現狀。客人唯一的想法就是考慮把梗廚改為開放式廚房；但同時又擔心煮食的油煙和氣味會傳到客廳。於是我們便提議了Hintegro的Signature ¬——在廚房加一扇玻璃趟窗，就可以在下廚間看顧四歲的兒子Ethan，聚餐時又可以和家人或朋友一邊聊天一邊預備食材。除了增加客廳跟廚房的互動，亦令空間更開揚和通透一點，把趟窗關起來時又能阻隔做飯時的油煙，一舉多得。

 

 

設計師、木工和客人共同創作傢俬

 

　　有共同創作傢俬的構思，是因為客人很想支持香港的年輕工匠，亦想擁有一件獨一無二的傢俬，就算有天要去其他地方，也可以帶上，並傳承到Ethan和下一代。飯廳中的圓形胡桃木餐桌，由設計師Sunny、香港木工一木Ken和客人Joyce共同創作，並由一木本地製造。設計上考慮到平日圓桌「頂腳」的缺點，將枱腳的支撐點置中並向內收，讓座上客更舒適。而桌面上的木條，經過Sunny的仔細計算，務求用最少數量的木材，節省原材料。

 

 

沒有電視櫃的客廳

 

　　在客廳的部分，Raymond和Joyce想加一點中古現代（Mid Century Modern）的感覺，所以從牆壁的顏色入手。在設計的過程中嘗試過不同的顏色，最後選擇的檸檬黃，是參考客人在一間北歐咖啡店拍下的照片，是一趟旅程的回憶。

 

　　Raymond 提到想客廳是一家人互動的開放空間，所以和典型的客廳不同，特意省卻了電視櫃的設置。他倆閒時喜歡研究北歐傢俬，為了新居，Joyce從一間台灣的小店找到一張丹麥設計師Grete Jalk的作品，放在Samsung The Frame TV 的一邊，螢幕放上一幅藝術品，整個客廳的畫面便儼如一幅復古畫作。

 

 

除了把電視櫃捨掉，Joyce還專程從台灣採購了丹麥女設計師Grete Jalk設計的古董扶手椅，放在Samsung The Frame TV 的右邊。在Frame TV播放一張藝術品，就讓屬於暖色系的檸檬黃牆身一下子就成了藝術畫廊，讓空間更具玩味。

 

　　靠近客廳的露台位置，是仨口子最喜歡的角落。疫情下，一家會在露台一起吃午餐和辦小型派對，享受親子時光。如果細看，會發現露台安裝了透明、以幼鋼絲製的防護網，有助家居安全之餘透風透氣，也不阻擋單位的山景。

 

下頁睇主人房、兒子房間部分

 

 

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