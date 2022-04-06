當冷色不鏽鋼遇上暖色淺木，營造出簡約、平衡的「真空」精粹！當咖啡店接連著巴黎酒館又如何？

儘管平日工作忙碌，我還是會抽空去喝咖啡，暫且放慢腳步，稍作喘息。開始有飲咖啡的年代，香港只有一兩間小店，Cupping Room就是其中一間。

今年有緣為Cupping Room設計位於觀塘的新分店。2001年在香港開始的Cupping Room，可說是本地咖啡店的始祖，與外來的大型連鎖咖啡店相比，除了擁有自家烘焙廠，創辦人亦深受澳洲咖啡文化影響。在澳洲當地，一杯好咖啡是當地人於早上的必備之物。同時，咖啡店成了眾腳點，搭配精緻的餐點，顧客不必來去匆匆，亦能在店內享受舒適寫意的時光。在香港寸金尺土的大前提之下，Cupping Room效法如斯，希望為客人營造安靜悠閒的空間。

巨型的不鏽鋼製咖啡吧與霓虹燈裝置，正正呼應著「簡約主義」的深意：崇尚自然，享受清幽靜謐，在空間的布局上襯托真正的主角—咖啡。

Horror vacui與Amor vacui

為了呼應Cupping Room的理念，在設計店面的時候，我以不鏽鋼和淺木的組合來演繹，呈現時尚的簡約美學。

為何是這樣的組合呢？也許，我先談談Horror vacui與Amor vacui。在這對拉丁文片語中，前者的意思是「對空白的恐懼」（the fear of emptiness）。活在18世紀維多利亞時代的人，極度害怕空蕩蕩的空間，為此，他們喜歡在房間內擺滿層架、櫃子，牆上掛滿畫像，室內也充斥著林林總總的各式擺設。套用於設計上，它便是利用所有元素，盡可能把空白之處填滿。

這幅照片攝於1869年的維多利亞女王的皇家車廂。活在維多利亞時代的人，極度害怕空蕩蕩的空間。當時的心理學家表示這突顯了在人的本能之中渴望以物件、藝術、視覺語言裝飾周遭之心理，也就是Horror vacui，後來它衍生成為一種美學的追求。（網上圖片）

它也正是Amor vacui的反面。Amor vacui，意指「真空」，它是日本極簡美學的關鍵之一，代表對虛空的熱愛，應用於空間設計之上，就是要擺脫牽絆的物件、摒棄繁複的元素，捨棄累贅的成分，在空間留下大量空白。這恰好與Wabi-sabi「侘寂」彼此呼應，讓人從省卻過於繁瑣的修飾之時，學懂重新欣賞簡單和接受自然的不完美。

這是德國藝術家西蒙·舒伯特（Simon Schubert）的摺紙雕塑作品《無名（大走廊）》。在摺紙雕塑中，白紙的純粹與薄度造就模糊不清的空間感知錯覺，置身這個空間內，觀者會把自身的不安、孤單、或是空虛投射其中。作品可算是把Horror vacui與Amor vacui兩種概念圖滿地揉合。（網上圖片）

下頁繼續睇！