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08/03/2022

設計心路歷程分享：由追潮流到以人為本！好設計是能讓你體驗到生活的美好

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  • 陳丞軒

    陳丞軒

    陳丞軒生於八十年代，土生土長的設計師。在香港讀設計在香港做設計，在香港教設計。

    現為Hintegro Design的掌舵，同時在母校香港理工大學設計系任教。致力用設計作手段助學生開眼界，用設計作媒體為人帶來正面影響。

    寫設計

    逢周二更新

　　最近有機會在大氣電波中和聽眾分享設計師的點滴。從入行工作開始，每天上班都會聽電台，原來那已是十八年前的事了。

 

　　這次傾偈，從室內設計的根本、大眾對室內設計的常見問題、設計的意義到風格的演繹等等，很是全面，就好像再回顧一次自己的設計歷程。回頭看，原來很多小經歷，都曾默默地影響我對設計的想法。

 

不知天高地厚

 

　　升Year 3的暑假，我在一家Boutique的設計公司實習，畢業後順理成章成為全職員工。雖說它不是大公司，但公司的項目主要是山頂、淺水灣一帶的豪宅，使我大開眼界。工作四、五年後，覺得自己到了瓶頸位，而且當時人還年輕，自然想闖天下，便辭職成立了自己的公司。當時廿多歲，年少氣盛，想出名，想做一些很「威」、最新潮的東西，是想當然的事。比方說，千禧年頭，人人都去東京朝聖，只因它在領導全世界的設計風潮，那時候我的心態跟很多人一樣，「不如做嗰啲勁嘢啦」，於是也盲目跟隨潮流，模仿最時尚的日系設計。

 

千禧年頭，日本是設計聖地。雖然我不好時裝，但也會特地去南青山逛時裝店，從不同領域吸收養分。（網上圖片）

 

　　又比如「less is more」，這句來自Bauhaus的至理名言，我相信大家或許聽說過吧。念書時，純粹覺得要是有朝一天，若能做到大師所提倡的，把美感與工藝結合，我做的設計會很厲害，單純地模仿的想法，沒有更深層次的自我思考，除了又「型」又美觀外，究竟何謂好的設計，它與人之間有怎麼樣的關係？

 

Bauhaus以簡單的線條及色彩運用著稱，設計摒除多餘的綴飾，提倡設計美感應結合工藝及功能性，形式亦依照機能性而有所改變，這個革命性的概念對後世不同領域的設計均有深遠影響。（網上圖片）

 

以人為本：影響生活模式的人文產物

 

　　隨著經驗的累積，我的設計亦因此而有所改變。不再像以前只想做一些了不起的項目，而是希望工作是用來影響他人以及自己。到了今天，再想到less is more時，我認為它意味著你在一個空間內，能夠好好休息、身心都能放下，追求簡單的同時，人亦能汲取更多的養分，繼而達至身心舒坦。

 

最近為一個三人家庭設計，特意把廚房搬到房子的正中心，並設計成半開放式，好讓媽媽在廚房工作時，也能陪伴在外面學習、玩樂的小朋友。

 

　　就好像這兩年，疫情肆虐，為客人設計時，我會想哪些用料比較易打理殺菌、如何設計通風等。這是關乎「心」的重視，它被很多設計師所忽略了，尤其在香港，一個急速、金錢至上的地方，好的設計就是能夠讓你回到家後，感覺身心舒暢，體驗到生活的美好。

 

除了住宅，這些年也曾為一些餐廳作室內設計。雖然功能不盡相同，但是理念也是一樣：讓身處在那個空間的人享受當下。

 

畢生難忘的項目

 

　　回顧過去，想到一個讓我畢生難忘的項目，它是我目前最滿意以及影響最深遠的工作，正正回應「以人為本」這四個字：有一位朋友因為一次意外而半身不遂，在醫院和療養院度過了兩、三年後，終於可以出院了。由於她要長時間坐輪椅，所以我為她設計房子時，特意加強牆身的保護，因為輪椅會刮花牆身。

 

　　然後，朋友說她在醫院時感到最難過的是不能控制冷氣。當時，智能家居尚未普及，於是我找來朋友幫忙，一起從零開始研究，又到深水埗等不同地方搜羅零件，費了好一番功夫，最終讓她能以聲音遙控冷氣機。這次的項目獲得院舍的好評，以致後來我們也在醫院做了一個示範單位，供家屬作參考之用。得到認同固然高興，但最令我感動不已的還是客人的一句話：「終於可以用口遙控開冷氣，感覺像贏得全世界」。

 

　　雖然念設計、教設計時，常常強調「以人為本」，可是，始終不及當頭棒喝的深刻。

 

我們也曾遇上不少養寵物的客人，如為客戶的愛龜設計置於房子中央的玻璃龜缸，把「以人為本」的精神推而廣之，讓所有家庭成員都有舒適的居所。

 

　　究竟如何成為好的室內設計師呢？我想到四大修煉元素，下次與大家分享。

 

 

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