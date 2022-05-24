只要眼光好，仙丹無處不在？要成功食到仙丹賺大錢，3個先決條件，缺一不可！

最近無聊之餘，上網看了不少中國大陸相親的視頻，令我笑到噴飯！三姑六婆、長輩做媒人的年代，在中國大陸一早已經消失了，代之而起的是自由戀愛。發展到今天，卻又出現長輩介紹相親對像的情景。現代的中國大陸女性已不再含羞答答，對合眼緣或不合眼緣的男性單刀直入、開門見山問對方有没有車、樓、存款，一切以功利掛帥，真正的愛情好像已不重要。

前人搞收藏以古董文物是否合眼緣為最重要；不少今人搞收藏卻好像中國大陸女性相親一樣，不是以古董文物的内涵為最重要，而是以未來的利益，亦即是升值潛力為出發點，將收藏變成一種投機活動。

據說中國大陸搞收藏的人没有一億也有八、九千萬，而其中大部分人朝思夢想的事是如何以雞碎的價錢，買到一件國寶級古董文物，一朝發達。這些人窮一生的精力，不是用在讀書、研究上，而是不停地往地攤轉、出席由國寶幫或所謂大師舉辦的講座、硏討會，浪費了不少金錢、時間之餘，連皮毛的古董文物知識也學不到。

搞收藏是没有捷徑的，始終要由讀書、研究做起。當掌握到一定的古董文物知識之後，便要上手實物。現在的拍賣會規矩已没有以前那麽多，大部分拍品均可以讓參觀者上手細看，就算是初哥也一定學到不少知識。

名師出高徒。找一個真正懂行的人带路，肯定走少了很多冤枉路。我入行之初，不少行家對我樂意指點，令我賠少了很多錢、走少了很多冤枉路，直至今天，我還是心懷感激。

要練好眼力，下一步就要實戰。地攤是没有好東西的，就算偶然出現一件，也輪不到初哥。大拍的拍品比較昂貴，不是一般初哥可以負擔。小拍卻不同，拍品可以便宜到幾千元至一、兩萬不等，但切記要避開老千拍賣行。

外國的小拍有仙丹，是很多行家、收藏家都知道的事。問題是買家看得出是仙丹，還是看不出。中國大陸的藝術媒體寫手在他發佈的文章裏不停提到左一件是仙丹，右一件亦是仙丹，聽起來好像仙丹無處不在，想賺大錢就非聽他的指點不可。我弱弱地問一句：如果他所介紹的拍品都是仙丹，他自己為甚麼不舉牌競拍，而公諸於世？可見他口中的所謂仙丹，除了不是真仙丹，更可能是砒霜！

要成功食到仙丹、賺大錢，有三個先决條件：一是眼力高；二是口袋有餘錢；三是膽大心細，缺一不可。

最近張大千的《仿王希孟〈千里江山圖〉》以3億7千萬港元成交，成為張大千最貴的一幅作品。張大千的潑墨潑彩作品，從來都是拍賣會的寵兒，屢屢拍出天價，如《桃源圖》、《秋曦圖》、《春雲曉靄》、《碧峰古寺》。

日本一間新成立的小型拍賣行將會在5月27日舉辦首拍，其中一件拍品張大千的潑墨潑彩山水，估價只是區區的200,000日圓，非常吸引想食仙丹的行家、收藏家。問題是：它是真張大千還是仿張大千？如果眼力不高，如何分辨真假？如是真的，用200,000日圓肯定買不到。那麽，以什麽價錢拿下，將來才不會虧本？

由此一件小拍品可見，有意舉牌的人除了眼力高，還要懂行情，因為一經藝術媒體寫手提及，中國大陸不少買家肯定經代理人瘋狂出價，成交價一定飊升。至於最終的成交價是多少，我没有水晶球，因此並不知道。

類似這件疑似仙丹的拍品，幾乎在每一場外國小拍都會出現。眼力高的買家只要在一年中買到三幾件真仙丹，一年的生活費便有著落。如果找到一、兩件大仙丹（利潤超過十倍），未來十年八載都生活無憂！