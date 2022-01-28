聲稱有效紓緩濕疹、失眠和痛症的CBD 產品，還能繼續在香港美容市場發展嗎？

近幾年在外國人氣急升的CBD（大麻二酚）產品，在香港的發展波折重重。海關在上星期採取執法行動，突擊搜查兩個儲存倉庫和7間售賣CBD產品的零售店，檢獲約2.5萬件懷疑含有THC（四氫大麻酚）的CBD產品，包括CBD油、護膚品和寵物零食。

Chantecaille首款採用藥用大麻二酚（CBD）的產品，每瓶注入300毫克廣譜大麻二酚的奢華乳霜，更揉合三款強效科研草本成分，與大麻二酚發揮更強紓緩功效，同時高效潤澤、補濕，呵護乾燥肌膚。（香港官網已下架）

CBD引入香港初期，我有機會接觸過一些品牌負責人，聽過詳細講解，CBD這成分在外國已經非常普及，而且有很多改善濕疹、失眠和痛症的真人及寵物實證（我身邊也有幾位實證），可歸納為另類天然療法。但可能宣傳不夠普及，想不到有很多人聽到大麻二酚CBD仍然極度震驚，直接與毒品掛勾（！）

然而，泰國早於2018年成為第一個將大麻合法化，並用於醫療用途和研究的東南亞國家，而今年1月25日泰國毒品管制委員會亦表示「將從毒品名單中刪除大麻」，同時為允許民眾在家中種植醫療用大麻鋪路，可見大麻的醫療成分亦備受重視。

另一款有不少好評的Cubed Magic Cream ，蘊含天然大麻籽活性萃取物 100mg和其它天然成分與維他命，有助紓緩痕癢，改善泛紅的肌膚。

查詢：Cubed

早前在此介紹過蘊含CBD成份的7CBDLAB(已改名為7NaturaLab）紓緩濕疹產品，我一直有用而且覺得紓緩痕癢的效果不錯，正打算回購之際，產品創辦人Lu 傳來一張化驗報告，證明他們採用的CBD沒有THC成分，叫我不要擔心（其實我也完全沒有擔心），而為了減少不必要的麻煩，她亦決定下一批產品重組配方，抽起CBD成分。

查詢：7NaturaLab

事有湊巧，另一位原本引入CBD品牌的朋友亦告之計劃難產。原來根據外國標準，CBD產品的THC含量少於0.3%可不受國際管制，而少於0.3% THC 普遍可歸納為不含THC。但各處鄉村各處例，按本地法例，CBD大麻二酚不屬危險藥物，故不受《危險藥物條例》管制，進出口並不須領有相關牌照，但如果產品同時含有受條例監管的THC四氫大麻酚，則屬危險藥物。

「CBD產品若果含有少量 THC，不論所含 THC 濃度為何，均被視為危險藥物，並受 《危險藥物條例》管制」 亦基於這原因，相信有關當局會聚焦CBD產品，除非大集團有足夠資源確保成分絕對純淨，0.00001 克的THC都沒有，又或者當局提供化驗渠道，以保障商人不會誤墮法網，否則在香港市場可持續發展都有難度了。

似乎本地科學或醫學界，尚未趕上CBD一路飆升的人氣，對這「不入流」的成分非常懷疑，曾經聽過有香港醫生表示： 「未聽過，亦不相信。」幸好已開始有論文證明CBD有醫學價值，相信陸續有更多科研結果證明CBD對人體有功效，而且CBD上癮風險極低，希望當局能深入了解並研究如何監管，讓這能紓緩濕疹、失眠和痛症的成分能夠幫助更多用家。