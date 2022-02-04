Sephora 網購尋寶！5個品牌護膚美妝Best Kept Secret分享

今個農曆年假期市面非常冷清，早兩天下午路經 ifc ，幾乎每間店舖的訪客都寥寥無幾，反而讓我留意到一直對我來說是「盲點」的Sephora。

Sephora回歸約3年，我經常出沒的ifc、皇室堡和K11 Art Mall都有分店，不是留意不到，只是一直沒有特別意欲入內參觀。Sephora 10年前進駐香港，一直不被看好，原因是香港地方細，百貨公司、商場、個人用品連鎖店密集，購物非常方便，加上Sephora的獨家品牌，粉絲多為外國人或鍾情外國品牌的顧客，所以在韓流鼎盛的香港市場反而被定位為小眾品牌專門店，加上近年很多網購都全球送貨，疫情影響又令人到店內體驗產品的意欲大大降低，實體店經營會受到極大考驗。

Sephora這幾年在香港的social media和傳媒都不算活躍 ，未知大家是否有幫襯Sephora，我的朋友圈也只聽過兩三次， 「Sephora有售的Drunk Elephant有一款卸裝膏質優抵用。」「Sephora自家品牌的睫毛膏原來幾好用。」「原來Jill Stuart徹出香港後轉到Sephora再度上市！」

昨夜上官網尋寶，原來$350便免費送貨，那應該很容易達標。在此順道分享我接觸幾個品牌的小故事。

標榜「無毒護膚」的Drunk Elephant是Sephora長期熱賣的品牌，單看包裝感覺較為年青，加上以往每次收到試用品，都發覺少女同事們反應熱列，所以我只留起一支face oil，其餘都開心share。有不止一位行家對卸妝膏讚不絕口，大讚抵用，後來跟品牌代表聊起，這款卸妝膏雖然沒有重點推廣，但這兩年一直默默熱賣，經常斷貨。除了可用於卸妝外，更可混合 Bamboo Booste 竹護精華幫助去除角質，一物二用，我已經將它放入shopping cart。

當年Fenty Beauty在香港上市之前，我出席了產品預覽會，品牌的色彩選擇多，無論產品質地和包裝設計都非常討好，加上一早在外國已是熱賣，所以負責人表示相當有信心，但可能基於外來影響，推出後似乎沒有想像中反應熱烈，直至去年10月邀請Frankie@MIRROR推廣「無死角濾鏡粉餅」才感覺在香港的social media熱度回升。想快速化眼妝（對！戴口罩後我更愛眼妝）Shimmer Skinstick夠方便，用手指抹開就可以，光影質感自然亮澤，易用！

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