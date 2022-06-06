大台一線女星御用、資深化妝師開班！分享17年化妝秘密：減齡回春妝、4K上鏡妝、微整型妝效！正規、YouTube學不到！

資歷十七年的專業化妝師Stephen Lau

著名化妝師Stephen Lau ，入行十七年，主要為人所知的客戶是大台一線女星，「初入行時在大台工作了五年，藝人顧客都是從那時認識，亦都多得當時多元化的訓練，令我之後十年應付不同類型的工作都得心應手，十七年來累積了很多不同類型的客戶和工作經驗。」

接近停擺的兩年多，「化妝」對女士的重要程度大大降低，化妝品銷售額插水，專業化妝服務亦不能倖免。「原本兩年多前打算成立Makeup Studio，當時地點都已經算好，但接近簽約的時候開始疫情，唯有將計劃押後，這兩年相信各行各業也不容易。」

化妝師要團結才可持續發展

疫情前Stephen工作既精彩又繁忙，經常到世界各地工作，這兩年難免間中感覺迷失。「以前聽前輩講，做化妝唔會發達，但一定唔會餓死。我相信疫情後，專業化妝師總會有發展空間，同行不是敵國，化妝師要團結行業才可以發展。所以我希望通過和現職化妝師分享技巧和經驗，提升大家的專業技巧。」Stephen回想18歲在大台工作，沒有正統在職訓練，只可以在旁觀察，說得直白一點就是自己執生，學到幾多就靠自己造化，準備充足等待機會就是他領悟到的道理。「化妝是藝術，學懂基本理論後，要加上紥實的技巧和創意才可以更進一步，我希望藉著與學員（現職化妝師）交流的機會，分享經驗和技巧令他們做得更好，在業內有更好的發展。」

為化妝師而設的交流課程

Stephen早年曾到韓國跟Lee Kyung Min 深造化妝技巧（崔智友、李英愛、寶兒等專用化妝師），兩天的交流令他獲益良多，而這次經驗亦啟發到他設計專為化妝師開辦的「升級妝藝班」。「原來通過交流和觀摩，獲益真的可以超乎想像。」Stephen Lau妝藝提升班亦以分享十七年化妝秘密為主軸，減齡回春妝、4K上鏡妝、微整型妝效，示範各種化妝要訣，更重要是與客人藝人相處心得等實戰經驗，「有些竅門在正統課程、書本甚至YouTube都學不到，一定要真人交流先領悟到。」

此外，Stephen亦了解很多化妝學員／新手化妝師都比較內向，未必敢於在眾人前表達自己在化妝技巧上的問題，所以另設「Check妝班」，在3 小時內解答化妝疑難，「對自己有要求的化妝師，一定會想不斷進步，即場幫模特兒化妝，而我指出可以改善的地方，通過這種互動能令化妝師更快理解問題和提升技巧。」

個人化妝班

想提升自己的化妝技巧，也可以預約Stephen的個人化妝班，「化妝可以有很多可能性，選對粉底顏色，不同的眼線畫法，不同的眉色，不同的唇色都可以有完全不同的效果，所以說化妝有微整型效果其實也不誇張。」個人化妝班會根據顧客的面型、膚色、日常打扮和生活習慣教授化妝技巧，所以連化妝檯都有可調教三種燈光迎合不同教學內容需要，「我想這裏有點像家的感覺，大家上來就像探朋友一樣，可以自在輕鬆地交流化妝技巧。」

了解更多：Stephen Lau @ Instagram