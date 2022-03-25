Checkerboard Print回歸！全身上下的棋盤格圖案，總有一件單品能輕易提升造型感

日常生活裏，總有些潮流元素忍藏於四周環境，直到上至天橋下至淘寶店盡見其蹤影，我們才意識到它被形容是甚麼big thing…好像熟口熟面，但又帶點新鮮感。

Checkerboard向來對筆者而言就是「青春」兩個字，街頭氣息撲面而來，但也就是最近才知道現在不少牌子、IG shop亦稱它為「棋盤格衫」。

小時候對這鮮明格紋圖案的第一印象是《Twin Peaks》的餐廳，或是美國電影裏的1950’s Diner、Hot Rod等標誌性產物，喜歡Rockabilly的朋友大概不會陌生。當時紅白格Checkerboard Print較常出現在女裝裇衫，後期發展到Vans帆布鞋、滑板文化抬頭才多見黑白格紋普及於青少年的世界。

近年Givenchy將它帶到天橋系列，來個棋盤格大合奏，開發了全新角度讓大眾欣賞這經典圖案。一番熱潮掀起，Saint Laurent直至今季亦有推出各式棋盤格皮具、絲巾及衣物，感覺上已是完全融入男裝世界，不再存在形式風格框架了。

今季最聚焦應該是MM6 Maison Margiela系列中的棋盤格西裝，紅格褸配綠格褲，西裝褸上特大的peak lapel、extended shoulder都帶有70’s風格影子。

Checkerboard Print單品多的是，但對於一般人而言，最高配襯度仍然是裇衫，筆者認為camp shirt就是最佳拍檔，澳洲品牌Emma Mulholland on Holiday的藍白格版本就叫人眼前一亮，散發著時尚又休閒的渡假氣息。

最後附上一點購買需知。現今的Checkerboard Print有很多製作方法，例如Saint Laurent T-shirt是在黑布上面印白色，營造色落舊化效果，筆者這件Real Mccoy’s Buco就是在白布上面印紅色，可是全新狀態時已見部份紅格邊緣滲紅，下水(還要手洗)第一次已「大量出血」、白格都變成粉紅格，而且這種有胸袋的款式，裁剪時無對紋對格實在說不過去，有點對不住Made In Japan出品。印製紅白格真的這般複雜大挑戰嗎？

還是天文台的格仔山印得最好…