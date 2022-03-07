貴婦走進霸氣壞男孩世界：由高級訂製到街頭時尚的豹紋Fleece Jacket，無論穿搭靈活度與造型感都大提升！

執筆之時，原意想解構fleece Jacket(毛絨外套) — 由不講求時尚的實用戶外衣物到近年演變成潮流單品的來龍去脈，但筆者發現通常cheetah/ leopard fleece一出，視覺焦點往往落在豹紋圖案之上，街頭味道濃烈，對於它怎樣橫跨幾代時裝風格亦較易理解。遠在Wacko Maria天國東京推出震撼潮流界的豹紋聯乘之前，這常見於1940’s Christian Dior一類高級訂製品牌的貴婦圖案，早已墮進霸氣壞男孩的世界，發酵了好長一段時間。

第一個關鍵字是Teddy Boys。這個次文化族群誕生在1950年代英國倫敦，深受Rock & Roll、R&B音樂影響，同時又繼承了Edwardian時期的紳士洋服品味，二戰後這班年輕新世代相較上一輩人是叛逆大膽得多，要擁抱女裝世界的設計元素例如豹紋、大紅大紫布料，他們是最理想的男裝顧客群首選。在美國就主要因為1954年Elvis Presley的登台造型，穿起一雙非常標誌性的豹紋毛絨鞋，成為了日後Rockabilly風格的重要切入點。

接著是1960’s Rude Boy族群抬頭，口味轉向Rocksteady、Ska以至1970’s Reggae音樂，源出自Jamaican街頭風格，服飾再一步走向隨性休閒，艷麗的豹紋圖案從中亦有跡可尋。來到最影響深遠的70’s Punk Movement，樂隊Sex Pistols的低音結他手Sid Vicious經常穿著一件豹紋毛絨，完美展示了layering搭襯的魅力，據歷史時間線大有可能是Vivienne Westwood替他包辦的造型。連帶至creepers皮鞋上的絨面豹紋，現在也常給人Punk Rock的感覺印象。

論穿著舒適度，fleece Jacket的確能打很高分數，雖然輕柔程度不能與cashmere、merino等羊毛織品相提並論，但這種cotton或poly/nylon mix的抓毛質料較耐水性、不易變形，甚至可用洗衣液、掉進機洗，比起羊毛實在容易打理得多。只是處於bomber/sport jacket款式界別選擇眾多，皮革、斜紋布、防水尼龍等競爭激烈，一件毛絨版本對我來說從來並非必備單品，可是遇著豹紋圖案又不同說法，穿搭靈活度跟造型感始終提高了不少。

在最寒冷的日子裏，作為大褸與樽領衫之間的夾層，絲毫不會繃緊，且又保暖度十足。黃色跟黑、白、灰色的大褸或西褲配搭起來都很和諧，或許更存在點意料之外的活力。習慣簡單休閒打扮的男士，也可襯上最基本的hoodie、軍褸抑或牛仔外套，只要領型款式沒有重覆(外面企領、裏面翻領，或者相反)，便能隨意混搭打扮一番，不假思索就能出門。

提到豹紋圖案本身，其實都有分cheetah、leopard兩種，基本上是獵豹與花豹的分別，再講究一點的話還有美洲豹(Jaguar)，而筆者穿著這件LVC sport jacket就屬於leopard fleece。當然，以上皆是模仿織造而成的圖案，打從上世紀中期開始豹皮(fur)已陸續在歐美被禁，殘忍的貴婦亦隨時代演變成了animal print潮人。