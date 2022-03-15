Knightcore仍未告一段落！Balenciaga騎士鎧甲鞋流出市面，兩萬元的高級製作會用真皮抑或橡膠？

如果將來的時裝學者要分析late 2010’s - early 2020’s這階段，相信「騎呢」肯定是其中一個關鍵字。當大叔腰包、ugly shoes、長輩圖……統統出於一線大牌之手，自然重新界定了創意玩味與俗氣噱頭的分野，對話題性的需求似乎要凌駕美學，總之一定要爆要有noise。已不記得故事起點是DHL風褸抑或是這款IKEA購物袋，但Demna Gvasalia上任後的Balenciaga肯定是主角之一，每次登場總是先聲奪人，像擔起了現代藝術的重任，挑起觀眾對美感的一番反思。

Balenciaga Fall 2021以中世紀圓桌武士為主題，當時過推出了一個網絡遊戲講觀眾可以邊玩邊睇衫，再次成功在時裝界引起很大迴響，筆者也很欣賞這個包裝意念及故事點子，玩了人生第一次online game。可是騎士鎧甲靴襯街頭服的造型始終忽略了美感，或許如此強調荒誕玩味的時裝商品並不是我那杯茶吧。

想不到最近流出了一些Balenciaga騎士鞋的商品照，原來這個’Knightcore’仍未完結，有人以$2K美元購入了這雙’Chevalier Derby’。原來除了明星、模特著用的「道具」之外，還真的會有量產商品流出。相比起武士長靴，這雙Derby肯定更wearable，那種cosplay氛圍不會佔據了創作的全部，相對較像一件designer piece。

據權威時尚平台報導，這是一雙「皮鞋」，雷射切割真皮再經人手拋光，但亦聽聞部份擁有者說這只是人工橡膠(TPU)。如果前者說法屬實，這手工皮鞋是相當有誠意的製作，單純從技術角度分析，Balenciaga這個規模的牌子大可以直接用金屬coating的二層皮革甚至合成皮，形形色色的金屬鍍膜皮革在深水埗都找得到。如果設計師堅持用皮革塗層噴色再拋光來模仿鎧甲的話，確實貼近高級時裝訂單的製作模式，而驟眼看鞋底也是用黑色真皮造，雖然不知道磨損了之後要怎麼處理。

可是筆者有個小建議，其實用灰色皮革染料再加上Patina擦色(想像下Berluti)，最後來個超鏡面的mirror-shine拋光模仿鎧甲質感，才是最high-end的製作。反正數量不多，甚至連第一步亦可以人手裁皮，比起雷射切割是矜貴得多，而且用全套「傳統皮革工藝」打造的科幻騎士鞋，聽起來不是更荒誕更有噱頭嗎？

從照片觀察鞋裡有橡根圍邊，讓腳足不用直接碰觸「鎧甲」，似乎是有照顧到舒適度。可是細看details例如皮帶部份就想對「行貨」，由針扣到皮條切割樣式都太standard，與整雙鞋的離地高級感格格不入。不過以上純屬筆者由生產製作上的想法評估，時裝迷也許並不太在意它的結構，如今在Grailed的炒價已直衝上兩萬六千多港元，看來能有幸擁有是不必計較那麼多。