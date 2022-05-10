VO-YAGE的隨心之旅！本地時裝設計師Enzo以自家針織、解構式細節製作Boys to Menswear

創作這回事，可以宏觀整個世界，也可以非常個人。就像現代藝術思維抬頭，摒棄了以前偉大的史詩式主題，創作者開始從自身環境、感受出發。

當時裝界大部份牌子都在追趕科技潮流、擁抱元宇宙之際，仍可見新一輩設計師如Enzo Chan忠於自我的獨立創作。經過YDC比賽得獎，又跟名店JOYCE推出過capsule collection，他的品牌VO-YAGE正在籌備第三個系列於來季參展。最近筆者拜訪了他的工作室，有機會窺探下玩味背後的認真一刻。

隨心

初次見面，Enzo已說過自己是一個很隨心的人。VO-YAGE的首個系列——《Since 1996》由回憶出發創作靈感，一如其名，正是圍繞成長經歷，緊扣著品牌’Boys to Menswear’的概念主題。

首先吸引目光應該是衣服上的刺繡，裏面的人像圖案由不同顏色及粗幼度的線條構成，充滿現代味道又帶點優雅別緻。據他透露，原來圖案盡是對身邊同學、朋友、表哥、表姐的描繪。至於製作過程，其實是將照片變成勾線圖檔，再添加顏色轉化成插圖效果，最後製成細膩的刺繡。想像下這樣玩味又純粹的創作，卻需經過認真又嚴謹的執行，確實存在很奇妙的反差。

夢想與現實

Enzo可算是時裝界的新力軍，別看他活力充沛，其實背後亦存在成熟理性的一面。他說自己可以為理想全程投入、奮不顧身，同時亦不介意向現實低頭從事別的工作，有點All or Nothing的賭博感覺。一旦決定要開始，那個系列就要以完美作結，即使要接其他工作幫補收入去實踐這個設計夢，他也在所不惜。

延續首季的特色，第二個系列依然可見到他的解構式details貫穿所有單品。不止衣袖，就連裇衫的長短亦可用鈕扣拆改，像首季比較runway感覺的外褸可以拆成露背或多種穿搭方法，拼拼貼貼，甚至買兩款顏色來互換組合，有點像小朋友砌logo玩具的趣怪諗頭。