專訪本地時裝品牌CODA設計師：古著元素中的現代變奏，融合不同文化風格的時尚交響樂

CODA給我的感覺一直都是很「日系」的牌子，就像我們在買手店會見到的設計師品牌。它的設計細節受到一點歐美古著的影響，帶點「洋風和魂」的味道，而且亦真的有進軍日本市場，獲得不俗反應。

最近才知道，品牌原來是出自兩位本地設計師之手，經朋友介紹下跟他們做了個專訪，對這個包含音樂、時尚、次文化等風格起源的品牌更為了解。

勤汝：Past & Future是你們品牌的一大主題，怎樣跟設計聯繫起來？

CODA：關於過去與現在的想法，並沒有針對特定時間的想像，而是將舊details套用在新款式上，例如古著工裝口袋的補強details，又或者放大某些經典細節比例，像是trench coat的形態變奏等。正如CODA取名的意義，來自交響樂裏的fade out部份，是一個貫穿、融合的橋樑。

勤汝：你們的靈感來自於哪裏？是否有受甚麼文化影響？

CODA：可能基於過往的工作經驗，時常往返日本公幹。那時候會逛高円寺一帶的古著店，從舊式製作的衣物上獲取很多靈感，就變成了現今我們款式上的’twist’。另外，我們亦很喜歡不同音樂文化，嘗試包含無限的可能性，將所有適用的元素歸納，比方說Grunge Rock所連帶的美學觀念陪伴著我們成長，當年宮下貴裕的Number (N)ine也就跟音樂浪潮一樣影響深遠。

勤汝：和不同的創作人聯乘企劃有趣嗎？可分享下跟畫家Katol的合作過程嗎？

CODA：總覺得香港的創作圈子比較獨立，不像日本artists之間的’bonding’那麼強；因此，除了創作上的火花外，我們還是希望拉近這一點距離。Katol在傳統文化裏，萃取出一套設計美學，帶有50’s的經典味道，同時又包含街頭時尚，在共同製作衣物的時候，基本上每個screen print、每件舊化衣物皆是以人手逐一處理，所以是數量很少的精品式製作。

勤汝：由獲取靈感到設計研發、生產階段，當中哪個部份是你們最／最不享受的？

Kelvin：最不享受的一環是成本控制吧！身為一位設計師，總希望呈現最美好的創作，但無奈很多時候我們的選料、造工也是出乎意料地成本高昂。跟廠商的來回溝通，甚至挑選適當的廠房亦要花費大量心力。

Yankee：最享受一定是見到初版成型一刻吧！看著想像由平面圖樣轉化成立體，其實到生產完成推出市場後也滿有喜悅感，因為見到有人欣賞我們的設計。

勤汝：在你們作品中可感受到一份「卡式帶」的質感，卻又不是「菲林相」那種懷舊味道，其實你們是如何平衡拿揑這種新舊融合的效果？

CODA：我們的品牌風格始終是modern的定位，所以當應用到經典細節，例如quilting出現「復古／古舊」感覺時，我們便知道出了問題，需要再加以轉化成新的形態呈現。可是很多時候物料會帶有局限，例如部份易皺、皮料散口等等問題讓我們必須要放棄原來的想法，在技術層面上，DIP(設計創業培育計劃)有提供的樣品研發及脈絡支援，還有現在位於九龍灣的工作室給我們使用。

勤汝：你們自己最喜歡CODA的哪款設計？

Yankee：其實我日日都穿著自己的設計，不斷mix & match其他單品，所以每一款我都真都很喜歡。

Kelvin：我會選擇跟樂隊Emma Hotel及唱片店White Noise聯乘的系列，那個MV效果呈現出非常完滿的畫面，連地面上的panel、jet線也跟我們的服飾很合襯。

勤汝：你們的設計習慣是布料先行，抑或設計先行？

CODA：這個沒有特定，但遇上很吸引的布料時，還是會想做些設計來配合它。而且我們選用的布料成本高昂，例如想用英國Thomas Mason的高級裇衫料，基本上都要兩百多元一碼起跳，以量產成衣計算是很誇張。另外，我們用的gabardine來自日本Stylem同樣奢侈，Ventile cotton又有抗水擋風的功能，廣受英軍制服使用，有著高密度織法、綿紗織維長的結構特質。對我們來說要平衡布料與設計，往往是很小心的抉擇。

勤汝：從衣物裏透現出來的文化內容，你認為普遍消費者’get’到嗎？

CODA：其實不管顧客是否理解我們喜歡的音樂品味，或者是否能看出各種細節的出處都不打緊，只要他們能透過CODA的衣物找到自己風格、受到啟發、或是feel good，我們便心滿意足了。