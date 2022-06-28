西裝是現代紳士的盔甲！揉合天然材質與歷史工藝，意大利傳奇布廠CERRUTI今季帶來高級訂製！

‘A suit is the modern gentleman's armour.’<Kingsman>如果西裝是現代紳士的盔甲，這套戰衣除了有堅硬挺拔一面，亦肯定有輕盈飄逸一刻。在布料世界亦觀感類同，常見的英國羊毛如tweed、fannel總給人厚實、重磅數的印象，相反意大利羊毛則多以柔軟幼滑見稱，筆者最近就透過名布廠Lanificio F.lli Cerruti 1881跟洋服行Suit Artisan的合作企劃，感受到頂級布料的攝人魅力。

相信有留意歐洲時裝或面料的朋友，對於Cerruti這個名字一定不會陌生，此傳奇布廠早於1770年代製作布料起家，橫跨十九、二十紀至1940年代已在國際間的面料市場帶著領導地位，剛過去的週末更聯同Suit Artisan參與了金鐘Upper House酒店的Wedding Showcase，展示了如何揉合意國布料與意式剪裁，套用於晚禮服或商務西裝上展現華麗效果。

活動期間Cerruti帶來了多種頂級布料供客人選擇，在接下來一個月仍能於Suit Artisan獨家訂購選用。筆者早前有幸參觀了Cerruti於本港分部的布倉，種類繁多琳瑯滿目，加上全屬頂級染色紡紗製作，不少手感效果都非常震撼。

我選了這款名為’Caravelle’的酒紅色布，取材自澳洲維多利亞地區的優質羊毛，富有自然彈性及懸垂感，穿起來感覺比實際磅數260g更輕柔，應該在本港的四季著用實亦很舒適。後來得知了點小故事，原來’Caravelle’正是品牌標誌上的三桅帆船（caravel），源自家族第二代繼承人Silvio Cerruti於1948年的構思，而這十五世紀木帆船形象代表著航海探索的冒險精神，真正蘊藏著品牌的DNA。

剪裁風格上我選擇了Suit Artisan最擅長的soft-construction，兩個酒杯形patch pockets（明袋）、unlined（無裏布）及類似裇衫膊頭的造法’ Spalla Camicia’，整體來說是南意大利Neapolitan Style，然而我要求添上輕薄膊墊，算是在relaxing風格上的一點個人變奏。加上full canvassed全襯造工，前幅多處微細的小弧度能夠適當貼合身形，輕鬆自在而不拘束，同時又帶有鮮明輪的廓線線修 。褸內的插筆袋、褲子上的雙褶及側腰扣都很滿足到我日常著用需要，高腰褲頭設計就更配合到我衣櫃裏的其他單品。

另一種我很欣賞的布料是summer tweed — Oxygen。因為呢絨羊毛布料向來給予人厚重的冬日質感，而Cerruti這意大利版tweed仿如製造了個平行時空，觸感柔軟、skin-friendly，沒有傳統蘇格蘭tweed的粗榎毛頭感，取而代之的是乾爽夏日風情，大概是羊毛混紡了linen麻質的關系，兩種面料剛好互相補足，羊毛的回彈性、細滑觸感，跟麻的透氣度、強韌度、亮澤感，交織出最適用於訂製sport jacket的春夏呢絨布料，配搭最輕盈通爽的unlined（無裏布）、unconstructed（無膊墊）結構就更能將布料特性極緻呈現。

最後不得不介紹禮服傳統的mohair馬海毛布料，Cerruti取名這KinAir系列是kinetic mohair的意思，可見動感、靈活性在這布料中有多重要，其紗線經過高速扭結而成，賦予布料極佳的抗皺能力。原材料來自安哥拉山羊的長纖維毛，其實在第一次世界大戰之前這種面料都未曾出現於意大利，因為安哥拉山羊始見於中亞地區至歐洲邊陲，直到十八世紀初才流入英美地區，而Cerruti家族第三代繼承人Nino Cerruti是在意大利製作mohair布料的第一人，經過廠房在Biella區內的軟水洗染，造出獨特的絲質亮澤與層次感。

這種工藝級別的優雅別緻是無可替代，誇張如Christian Bale <American Psycho>那句對白’You can’t bleach a Cerruti. ’就是這麼珍貴精美的布料經過多重小心處理，來到裁縫手上更得到呵護照料，最終幻化成高級訂製的靈魂。