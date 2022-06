西裝是現代紳士的盔甲！揉合天然材質與歷史工藝，意大利傳奇布廠CERRUTI今季帶來高級訂製！

‘A suit is the modern gentleman's armour.’<Kingsman>如果西裝是現代紳士的盔甲,這套戰衣除了有堅硬挺拔一面,亦肯定有輕盈飄逸一刻。在布料世界亦觀感類同,常見的英國羊毛如tweed、fannel總給人厚實、重磅數的印象,相反意大利羊毛則多以柔軟幼滑見稱,筆者最近就透過名布廠Lanificio F.lli Cerruti 1881跟洋服行Suit Artisan的合作企劃,感受到頂級布料的攝人魅力。

