LV還需要男裝創作總監嗎？在沒有設計師領軍下，LV的男裝系列會有何變化？

2023春夏男裝周剛完滿閉幕，一如既往的沉悶，其實都是意料之內，因為今時今日已經不再由設計師去主宰潮流，而是潮流主導設計師的一舉一動，摸透潮流現象的人，對品牌和設計師們的所謂創作思維當然瞭如指掌。被潮流牽著鼻子走的設計師能夠有不過不失的新系列已經是難能可貴，更遑論有石破天驚表現。

當資歷再深的Raf Simons和Kim Jones，都各自把自己的Prada和Dior Men定了形，新人Matthew M. Williams的Givenchy新男裝系列更是不堪入目，還有誰值得期望。雖然我不是Louis Vuitton粉絲，不過今回時裝周，我是頗好奇LV的新男裝系列會變成怎樣，因為自從去年11月Virgil Abloh離世後，LV男裝創作總監一職仍懸空，在沒有設計師領軍下，LV的男裝系列會有甚麼變化，倒值得好奇一下。

看完整個新系列，我只有一個疑問，這個由創作團隊負責的系列，和Virgil Abloh設計的又有甚麼分別？今次LV創作團隊擺明是向Virgil Abloh致敬，所以那些設計元素的存在自然是合情合理。但我在想，若Virgil Abloh仍在世，根本沒有人會懷疑這個系列不是出自他手筆，說得白一點，就是任何設計師都可以模仿到他那種設計風格。不過無可否認，Virgil Abloh的確吸納了很多死忠粉絲，尤其是世界各地的富二代，LV的男裝銷售亦因為他而水漲船高，剛推出市場的那對Nike Air Force 1聯名運動鞋，更被全球VIP瘋搶，在StockX的二手炒賣價更高達20萬港元，遠遠拋離Dior那對Air Jordan 1。

或許你會認為這對LV和Nike聯名運動鞋是歸功於Virgil Abloh牽線，但我相信日後再有第二季聯名合作，一樣會叫好叫座，因為那些富二代都是因為LV的logo才去買，Virgil Abloh之名根本是可有可無。要證實其實很容易，若這個由創作團隊設計出來的2023春夏男裝系列依然熱賣，便證明了沒有Virgil Abloh的LV也可以活得很好，因為LV單靠賣自己的monogram圖案已經可以長生不老。創作總監對他們而言，只不過是一個品牌代言人，Virgil Abloh的功勞就是賦予了一個形象風格給LV，這是不容置疑，而聰明絕頂的LVMH又怎會不知道現在的形象風格就是最切合LV的發展方向，正如Maria Grazia Chiuri把Dior的女裝做得有聲有色，LVMH又怎會錯判形勢調派Kim Jones身兼Dior男女裝創作總監，令Dior女裝陷入不確定性危機。

在商業角度當然是賣錢至上，LV男裝要延續Virgil Abloh的街頭風格已經是勢在必行，今日仍遲遲未找到合適人選填補創作總監一職，可能性只有兩個，一是沒有合適人，二是LV沒有打算在外面招攬，正如當年Sarah Burton都是由Alexander McQueen副手晉升為舵手。誰人可以延續Virgil Abloh的LV風格，LVMH應該最清楚不過，這個由LV創作團隊負責的新男裝系列，或許已經是答案。