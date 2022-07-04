戀愛前先做性病檢查！是實事求是的自我保護，還是未足夠信任對方？

「信任」這兩個字，每個人的理解都不一樣。

「開始拍拖前，我要他告訴我他過去的情史和性史，從而了解他對感情的態度，起碼知道他不是一個用情不專的『渣男』。」她認為開始一段感情前，要對男友有起碼認識，而保護自己不被騙就是起點。

「你心目中的用情不專是甚麼意思？」我問。

「用情不專是指他跟我一起，目的不是跟我上床，是真的喜歡我。」她想了一會後答。

「如果我用情不專只想跟你上床，未必會將過去的情史和性史坦白給你知道吧！」我嘗試挑戰她的想法。

「我還要求在開始拍拖前，他要做一次性病檢查，起碼可以避免在性行為上受傷。」原來她已有盤算，即使男人自詡一言九鼎，女人也不可盡信。

近來，愈來愈多人告訴我，在戀情開始前會要求對方做性病檢查，免得日後被連累「中招」。口講無憑，檢驗最真實，「乾淨」的醫學報告，成為感情開始的入場券。以往，準備結婚的伴侶會做婚前檢查，現在發展到戀情開始前做性病檢查，是現代人對感情愈來愈小心，還是對人的信任愈來愈艱難？

按她的戀愛邏輯，在認識而又未完全相信的過程中，對方的話不能盡信，因此要有起碼的自我保護，性病檢查就是一種自我保護的措施。

「既然未能相信對方，為何跟他發生性行為？又或為何不將性行為放在有足夠信任基礎後才發生？這樣，你對性病的擔心及信任的煩惱會不會少一點？」我無意質疑性病檢查的舉動，只是透過醫學證明，在對方的思想及心理層面上，可以增加多少了解？

信任一個人，是在不確定的世界裡，仍然能夠握著對該人的確定性。能夠信任(Believable)，是透過認識和了解一個人而對他產生一種可以預計(Predictable)及可以倚賴(Dependable)的想法和感覺。單看那一紙證明他下身「乾淨」的檢驗報告，你可以倚賴及信任他到一個甚麼的程度？