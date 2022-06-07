07/06/2022
文字用詞惹的禍？開汽水罐、手遊對話慘變「情慾短訊」？公司Email要小心用！
他和她最投契且臭味相投，同事眼中認定的一對。喜歡互發短訊，整天幾乎手機不離手。今天他手機出問題，不能發短訊。公司下了指令辦公時間不許用社交平台，心癮難捺轉用電郵，繼續無聊話題。
「剛才在後樓梯叫你小心點，我下面都濕透了。」午飯前她又發電郵給他。
「怪我？人家的指頭累得差點抽筋。」他秒速回覆。
「是你笨拙，又不見我平日手指會抽筋？」
「你公主病，那個也要人服侍，我都是自己來的。」
「有女人給你服侍，是你榮幸。」
一時間電郵變了即時通訊軟件，媲美 Whatsapp 來來回回。
「八婆，剛才給你夾痛我了。」午飯後繼續電郵聊天。
「你還好說？是你突然插進來，這是本能反應。」
「是你催促我在先。」
「我有需要嘛，但你也可以溫柔點，濕了。」
「濕了？報應啊！」他後面加兩個哈哈笑「emoji」。
「我濕了你也沒好下場。」
「誰怕誰？癮起，到後樓梯幫我。」
大約十分鐘後，二人來到梯間暗角處竊竊細語。
「從後面入好不？」他低聲地問。
「你喜歡，沒人就可以，快。」
「慢著，」他突然叫停，「好像有人。」二人對望一眼，迅速從樓上防煙門離開，回到各自崗位。
「嚇死我，剛才見到老闆。」她立即發電郵報平安。
「他怎會突然在後樓梯出現？」
「天知，幸好沒給他發現，不然死定了。」
第二天，人事部主管送上大信封，即時解僱二人。二人大怒，主管面有難色低聲地說：「老闆看到你們的電郵內容，知道你們在公司做那種事，叫我低調處理免大家尷尬。」主管說。
「尷尬？做了哪種事？還有，他偷看我們電郵？」他生氣。
「你們用的是公司電郵。」主管呼一口氣。
平日已愈來愈少同事用電郵，昨天二人突然瘋狂發電郵，引起 IT 部同事注意，向老闆匯報後作出調查，發現他們疑似「情慾電郵」，二人大呼冤枉。
「甚麼『下面都濕透了』，『手指會抽筋』，會不會太⋯⋯」主管不好意思說下去。
「因為汽水易拉環出問題，我叫他幫我，這蠢人最後把汽水噴到我腳上。」她搶著解釋。
「那麼『突然插進來』、『夾痛我』和『我有需要』——」
「因為升降機人多，她內急催我快點回公司，升降機門關上時夾到我而已。」他雙手交疊胸前，側著頭。
「那麼後樓梯你說『後面入』和『沒人就可以』又怎樣解釋？」
「打機，從後攻入城堡，沒有守衛就可以了！」她展示手遊畫面給主管看。
「這個，」主管失笑，「我向老闆解釋一下，再說。」
二人無奈對望，怪就只怪用公司電郵發私人郵件。
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