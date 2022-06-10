$1,000燒鳥Omakase物有所值！吃盡炭燒鹿兒島黑薩摩雞肉！刁鑽炭燒雞肩、嫩滑雞頸雞心雞冠，仲有松露免治雞肉飯，肚滿腸肥！

最近到訪了位於中環，一間來自日本主打燒鳥的割烹料理店「希鳥 Kicho」，餐廳於日本東京惠比壽和銀座擁有兩家分店，是次選址香港開設品牌旗下的第一間海外分店，實在讓一眾燒鳥迷充滿期待。「希鳥 Kicho」由日籍行政總廚吉田史先生主理，特別挑選來自日本鹿兒島夥伴農場的黑薩摩雞作食材，在放養環境下成長的黑薩摩雞以暗紅色外型聞名，油脂分布均勻，肉質細膩，配合行政總廚吉田史先生累積多年的炭火燒烹調廚藝，務求為客人獻上一個高質素的廚師發辦體驗。

一步踏進餐廳，通過玄關後，便來到一個總共擁有18個座位的U形開放式廚房連高身吧枱座席的用餐空間，無論安坐於哪一個位置都能近距離欣賞廚師的烹調風采。

安坐好後，先來一口有氣清酒菊泉 Hitosuji sparkling wine，清爽的酒身，甘甜的米香，瞬間把味蕾打開。

先付 - 雞清湯配雞肉丸子，以黑薩摩雞肉炮製的雞肉丸子口感特別鬆軟，跟清甜的湯頭配合得天衣無縫。

前菜 – 前菜有兩款，先來炭燒雞胸肉，燒得帶點半生熟的雞肉片，上面放了土佐香醋調味，享用前再即席刨下烏魚子提鮮，吃得滿嘴生香；另一款前菜是日式最中餅配雞肝醬，脆口的最中餅裏面夾著豐腴的雞肝醬，廚師巧妙地加入酸酸甜甜的無花果肉粒來平衡雞肝醬的膩滯感覺。

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