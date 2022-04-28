移民英國最想知：倫敦最佳居住地區最新排行！想與名人做鄰居，可留意邊區？

移民熱潮底下，討論移民去哪一個英國城市最好已經不足夠。有租置英國仲介公司探討了倫敦哪一個區域最適合居住。排名結果根據環境、生活、建築和環保四個範疇，總結出倫敦最適合居住的地方。本週，讓我們好好了解倫敦各區，看看哪一區最適合你。

第5名︰Greenwich（格林威治區）

「格林威治」相信大家即使不知道它的確實位置，也會聽過它的名號。格林威治區位於倫敦的東南面。世界公認的本初子午線，正位於格林威治區，是全球時間的參照點。我們常常聽到的「格林威治時間」，就是這裏的時間。

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除了格林威治天文台外，英國海事博物館和負責將大清茶葉運返大英的高速帆船「卡提沙號」（Cutty Sark），亦是格林威治區的著名景點。區內有兩間中學和一間大學。格林威治區比較特別的包括居民可以坐船進出。格林威治碼頭有很多渡輪航線，可以去到堤岸碼頭（Embankment Pier）、千禧碼頭（Tower Millennium Pier）、金絲雀碼頭（Canary Wharf Pier）等。

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第4名︰Lambeth（琳寶區）

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琳寶區位於倫敦南部。維多利亞時代，隨著倫敦擴張，琳寶區顯著發展，密集的工業、商業和住宅交替相鄰。時至今日，琳寶區仍然持續發展，不但高樓大廈的數量增加，更是聯合國國際海事組織的總部所在地。世界首座園藝史博物館正位於琳寶區，它亦是該區最古老的地上建築物。連接英國國家鐵路網絡的窩打老站，亦是位於琳寶區。因此在琳寶區居住，去英國的任何其它城鎮皆十分方便。

第3名︰Islington（伊斯靈頓區）

我在倫敦工作時，正是住在這一區。伊斯靈頓區是倫敦市主要的住宅區，區內有有47間小學和10間公立中學。擁有全倫敦最長扶手電梯的天使地鐵站（Angel），正位於伊斯靈頓區。2006 年，一名挪威男子從天使站的扶手電梯滑下更成為頭條新聞。

想了解更多關於倫敦地鐵站的有趣小知識，歡迎重溫我的文章。（連結按此）

區內亦相當有文化氣息，例如沙德勒之井劇場（Sadler's Wells Theatre）的舞蹈表演和歐美德劇院（Almeida Theatre）的舞台劇，皆盡情展現該區活耀的藝術氣氛。

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