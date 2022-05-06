這個國家只有30位女性？香港聘用女傭引致女多男少？全球六大男女比例失衡國度公開！

你知道香港是男多女少，還是男少女多嗎？The World Factbook統計了全球國家的男女比例，並以單一數字代表。如果比例高於1，代表該國家男性多於女性。反之，如果比例小於1，則代表讓國家女性多於男性。

最多男性的國家？

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根據報告，全球男性最多的國家是「卡塔爾」（Qatar），男女比例為3.39。代表該國每100位女性，就有339位男性。卡塔爾位於西亞，首都「多哈」（Doha）。在卡塔爾，男性和女性的法律地位並不對等。

它們不但法例上容許一夫多妻，而且在某些情況下，家事法庭會將女性證供的比重，視為男性的一半。有人將卡塔爾的性別失衡歸咎於大量男性勞動力的湧入。2022 年的FIFA世界盃將在卡塔爾舉行，是第一個主辦該賽事的穆斯林和阿拉伯國家。

哪一個國家「男多女少」排名第二？阿聯酋！

排名第二的國家是阿聯酋，男女比例是2.56，代表該國每100位女性，就有256位男性。阿聯酋女性家庭傭工的人權問題一直為人詬病，不少女傭在受雇時遭到虐待。

最多女性的國家？

女性最多的國家是「吉布提」（Djibouti），男女比例為83:100。代表該國每100位女性，就有83位男性。吉布提是非洲國家，鄰近厄立特里亞（Eritrea）、埃塞俄比亞（Ethiopia）以及索馬里（Somalia），首都是「吉布提城」（Djibouti City）。

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吉布提是多民族國家，人口全非洲大陸最少，約92萬。吉布提地理位置優越，控制通往紅海和印度洋的通道，是重要的加油和轉運中心。2011年將吉布提的評級由「部份自由」下調至「不自由」。

香港陰盛陽衰問題嚴重？

你知道女多男少的第二位是哪些地方嗎？其中一個地方就是香港，男女比例為86:100。另外並列第二的還有4個東歐國家，包括拉脫維亞、立陶宛、俄羅斯和烏克蘭。有人認為這個現象的主因是香港人聘用大量女性外傭。其實撇除外傭後，香港的女性仍比男性多，每1,000名女性只有939名男性。

哪些國家男女數量相若？

世界上男女比例相同的地區約有30個，當中較為人熟悉的國家包括冰島、印尼、肯亞和黎巴嫩。

這個國家只有30位女性？

世界上竟然有一個國家只有30位女性，你知道是哪一個國家嗎？它是梵蒂岡。目前只有約30 名女性持有梵蒂岡公民身份，約佔 5%人口，其中一部分是著名的瑞士衛隊的妻子。梵蒂岡的女性不能投票，因為目前唯一的選舉是投選教宗，而只有樞機擁有投票權。