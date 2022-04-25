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25/04/2022

如何處理BNO移英港人國籍問題

#立法會 #國籍 #BNO #中英聯合聲明 #英國國籍法 #基本法 #中華人民共和國國籍法 #雙重國籍
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  • 葉劉淑儀

    葉劉淑儀

    葉劉淑儀(Regina Ip)，本屆政府行政會議非官守成員、立法會直選議員，新民黨主席。1975年加入香港政府，其後晉升至保安局局長，於2003年離職。她從美國進修回港後，在2006年7月成立「匯賢智庫」、2011年創立「新民黨」，並擔任黨主席；並於2015年成立「海上絲綢協會」，擔任聯席主席，致力為香港社會服務。

    葉劉的地球儀

　　最近，移民、移居、BNO、雙重國籍等議題又再度熱起來。英國政府於2021年推出BNO「5+1」移民新路徑後，英國外交部向國會提交的《2021年7月1日至12月31日半年度報告書》（The Six-Monthly Report on Hong Kong 1 July to 20 December 2021）指出，在2021年1月31日至9月30日期間，英國政府收到88800宗BNO簽證申請，並且已批出76176宗。英方又於去年2月24日公布放寬BNO簽證的申請資格，讓BNO持有人的子女可以獨立申請等等。前行政長官梁振英先生指那些持BNO移英的港人，不願交還特區護照或香港身份證，因此只是移居，並非移民。對於這些爭議，其實歷史早有答案。

 

(資料圖片)

 

歷史早有答案

 

　　八十年代初期，中英兩國開始就香港前途談判，就港人的國籍問題有深入討論。英國政府早在1981年已提出修改《英國國籍法》，列港人為英國屬土公民（British Dependent Territories Citizen，BDTC），沒有英國居留權（Right of Abode in the United Kingdom）。對英國來說，1997年7月1日香港回歸中國後，這些因香港關係取得BDTC身份的港人，不可擁有英國屬土公民的身份（香港不再是英國屬土），但是英國政府仍然視他們為英籍，於是給予他們一個剩餘身份（residual status），即「英國國民（海外）（BNO）」。他們只可持有英國政府簽發的BNO身份旅遊證件，這身份不能傳給子女，在英國沒有居留權。

 

　　中方立場很清晰，香港是中國不可分割一部分，所有具中國血統在香港出生的都是中國公民；即使他們憑香港關係成為英國屬土公民，中方不承認他們是英籍。至於BNO，中方只視之為旅遊證件。

 

　　這是中英雙方經過深刻討論後的折衷辦法。因此，《中英聯合聲明》的英方備忘錄第一節就列明，港人「從1997年7月1日起，不再是英國屬土公民，但將有資格保留某種適當地位（指BNO），使其可繼續使用聯合王國政府簽發的護照，而不賦予在聯合王國的居留權」，第二節則是「在1997年7月1日或該日以後，任何人不得由於同香港的關係而取得英國屬土公民的地位。凡在1997年7月1日或該日以後出生者，不得取得第一節中所述的適當地位。」即是港人可取得新的「英國國民（海外）護照（BNO）」，但是只限1997年7月1日前出生的港人才有，該日之後出生的便沒有了。BNO只是旅遊證件，持有人在英國沒有居留權、沒有居住工作的權利。

 

　　因此，當英國政府推出BNO「5+1」新路徑（a bespoke immigration route），容許BNO持有人申請有效五年的英國簽證，住滿五年後可申請長期居留（indefinite leave to remain），住滿第六年可以登記成為英國公民，獲得居留權，英方已是違反了《中英聯合聲明》的英方備忘錄。而當英國政府進一步放寬計劃，讓BNO持有人的子女可以獨立申請，更是再度違反自己的承諾，而且做法挑釁，志在分化港人。

 

中國不承認雙重國籍

 

　　至於梁振英先生指持BNO移英的港人，不願交還特區護照或香港身份證，因此只是移居，並非移民。他沒有說錯，英國也好，其他國家也罷，移居港人一日「未唱國歌」、未正式加入或取得外國國籍，也未算是移民，沒有雙重國籍的問題。事實上有很多港人移居海外後，因為生活不適應等各種原因回流返港。

 

　　港人在外國定居後，自願加入或取得外國國籍，即所謂「唱了國歌」，就是移民，便需根據《中華人民共和國國籍法》第三條及第九條處理。這些條文規定：「中華人民共和國不承認中國公民具有雙重國籍」（第三條），和「定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的，即自動喪失中國國籍」（第九條）。

 

　　法律很清楚，中國不承認雙重國籍，但是怎樣執行？早有中國法律專家指出，「不承認」不等於「不存在」，取得外國國籍的途徑有很多，國家難以逐一稽查，加上歷年來中港澳台都有很多人移居海外，當中很多人持雙重國籍，若要嚴格執行第三條及第九條，想必影響深遠，因此素來是「隻眼開隻眼閉」。

 

不能一刀切處理BNO移英港人

 

　　我認為處理雙重國籍的問題必須小心衡量利弊，亦不能以「一刀切」的方式處理。持BNO移英的港人當中，也有很多是因為生活節奏、下一代教育等等非政治因素離港，因此不能一竹篙打一船人。

 

　　我們要針對處理的，是那些移英（或海外）後，持續勾結外國勢力、活躍於反中亂港活動、觸犯《港區國安法》的港人。他們持續污衊「一國兩制」，做出傷害國家傷害香港的行為，游說外國政要、國會議員制裁、傷害香港，或者持續推動港獨等等。例如已流亡英國的張崑陽，最近有報導指他與美國國務院高級官員會面，游說美國制裁香港的指定國安法官等等，這些行為已涉嫌觸犯《港區國安法》。這些人持續傷害國家和香港，自然不應該繼續擁有中國國籍與及香港居留權。

 

人大常委可作「決定」

 

　　本來，根據《基本法》第二十四條第二款第一和二項的規定，與及人大常委會於1996年通過的「關於《中華人民共和國國籍法》在香港特別行政區實施的幾個問題的解釋」，在香港出生或曾經在香港通常居住連續七年以上，具有中國國籍的人，都是香港永久性居民，擁有香港居留權。他們持有外國護照只是旅旅證件，只要他們不向入境事務處申報國籍變更，他們仍然是中國公民，是香港永久性居民，擁有香港居留權。

 

　　但是若人大常委作出新的「決定」，解釋如何執行《中華人民共和國國籍法》第九條，例如列出「負面清單」，聲明若這些人繼續從事反中亂港、危害國家安全的活動，他們取得外國國籍（含英國國籍），就會喪失中國國籍，不用申報國籍變更，即時喪失香港居留權。

 

　　根據《入境條例》，喪失了香港居留權的前永久性居民，仍會有入境權（Right to Land），他們可以進入香港居住、工作、經商、讀書，沒有任何逗留時間和條件限制。當然，特區政府亦可在人大常委作出新的「決定」後，修訂《入境條例》，褫奪上述人士的入境權。若真是這樣做，這些「前港人」便只能像一般英國籍人士那樣，需申請簽證才能來港。

 

 

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