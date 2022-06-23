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23/06/2022

香港是否殖民地，還要討論嗎？

#殖民地 #香港 #聯合國 #主權回歸 #中英聯合聲明
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　　香港是否殖民地，還要討論嗎？

 

　　有必要！因為許多人習非成是，加上英國人刻意在教科書中強調「香港是英國殖民地」，講得多了，好像真的一樣。

 

　　香港不是殖民地，卻被英國人行殖民統治，這才是客觀事實。如果仍有人說香港是英國殖民地的話，就肯定別有用心了。

 

（iStock）

 

　　名不正則言不順。正如現在整個香港的政治生態已經改變，舊有的政治心態更要改變。去年沒有人相信《蘋果日報》和許多網媒停運、支聯會、教協和民陣解散、職工盟停擺、律師會換人……更多所謂民主大佬大姐銷聲匿跡，出走流亡。

 

　　中央出手，港區國安法整治街頭暴亂、完善選舉條例停止立法會內混亂，並保證只有愛國者才能治港。但正本清源，又怎能不從教育開展治理。修訂教科書，澄清香港非英國殖民地，就是正本清源。

 

　　61年多前，1960年12月14日聯合國大會通過《關於准許殖民地國家及民族獨立之宣言》，賦予殖民地國家和人民「自決權」，使其可以自由決定其前途，自由決定其政治地位。當時聯合國的殖民地名單中，香港、澳門被歸類其中。

 

　　當時中華人民共和國還沒有加入聯合國，到1971年10月25第26屆聯合國大會以壓倒多數，通過了恢復中國在聯合國合法席位後，中方駐聯合國大使黃華就致信聯合國非殖化特別委員會，表明了中方反對立場。

 

　　信中明確指出香港、澳門問題的解決完全是中國主權事務，聯合國無權討論。中方反對將港澳列入《宣言》「殖民地名單」中，要求刪除。結果同年聯合國大會，大比數通過將香港和澳門從聯合國的殖民地名單中剔除。

 

　　從聯合國決議中可以看到港澳不屬於聯合國認可的「殖民地」定義，因而沒有所謂自決權；還有一點是中國當時已經強調會自行解決香港和澳門問題。那麼，今天特區政府修訂教科書，矯正錯誤表達，明確「香港歷史上不是英國殖民地」，就是正本清源，有理有據，合理合法。

 

　　況且，1984年中英簽署聯合聲明中指1997年7月1日「中華人民共和國決定在對香港恢復行使主權」一句時，用的詞語是「恢復」，甚麼是「恢復」？就是香港回歸中國，不是「主權移交」，不是「主權回歸」，而是中國對香港「恢復行使主權」。

 

　　為甚麼現在有些港人和西方國家說甚麼改寫歷史呢？

 

　　因為那些煽動港獨，希望把香港從中國分裂出去的港人，最常喊的口號是「自決」；若說香港曾是殖民地，就加強其「合理性」，而且又引發無謂爭論。至於西方媒體炒作，是希望借此攻擊中國，全方位令她陷入泥譚，無瑕發展。

 

　　「香港是否曾是英國殖民地」的討論，不單純一個教育角度問題。從歷史角度看，從聯合國協議和中英聯合聲明內容看，這是一個政治角度問題。正本清源，有其必要。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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