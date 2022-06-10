每屆候任行政長官上任，都有幾個月的蜜月期，皆因他們在競選時，多數有對手，也叫做競爭，或多或少帶來希望；而他們又一定有頗完整的治港藍圖和政綱，所以市民會給予一點空間，讓新特首上任後作一些準備。

李家超卻沒有，第一、他在沒有競爭下當選；第二、他在競選時，沒有一套完整的治港藍圖和政綱，加上他本人強調施政以結果為本，市民就更加等著看他有甚麼做到出來。

故此，李家超7月1日上任後，沒有甚麼蜜月期。

他說施政以結果為本，令他進退不易，因為有些事，可以由他決定的，但更多的是，不是他一個人說了算。通關是最立竿見影的，亦是市民兩年半以來最期待的。要做到，卻也不只是香港和澳門兩個特區可以自己決定。

若目前疫情不惡化，8、9月先和澳門通關機會最大。之後加入粵港碼等裝置，便可以和大灣區等城市通關；至於全國通關，則肯定要等到中共中央二十大之後了。

為甚麼要等到二十大之後？

因為這次中共中央大會是涉及國家未來5至10年發展方向和人事安排，事關重大。更何況中共黨總書記習近平有機會再做5年，甚至10年，所以在中共中央大會召開之前，不能有任何閃失。

若把關不嚴，疫情失控，像上海的話，將影響管治威信，破壞二十大。因此，國內堅持動態清零，香港亦不能全面通關。

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若下半年做到不同形式的局部通關，李家超也會加分；第二件要快做而要有成果的事，是23條立法。有了港區國安法，香港局勢大致穩定，對大部分善良守法的香港市民來說，港區國安法和23條立法以為同一件事，但對於中央來說，則不是同一件事。

因為港區國安法中，仍未能完全填補破壞國家安全漏洞，尤其是針對外國人和外國人勢力的。若順利立法，李家超在中央眼中是加分的。

但到2023年，他可以做到甚麼結果，可以證明他是有能力做特首呢？

一套完整而有效、快速並成功的土地房屋政策，是必需的。要知道前4任特首，大家最懷念和最尊重的就是董建華先生，因為只有他是出全力解決房屋問題，才真正是急市民所急。「八萬五」的失敗是非戰之罪，而且當時他是孤軍作戰。

其餘3個特首，每個都有能力，但曾蔭權甚麼也不做；梁振英有做（東北發展計劃），卻也未有大作為；林鄭講了大計（東大嶼填海和都會北計劃），但是「得個講字」。

李家超紀律部隊出身，看似和商界，尤其是地產利益集團沒有太多人脈和利益關係，但有沒有「力拔山河」的架勢，去觸動地產利益集團的利益呢？用「力拔山河」幾個字就正正反映地產利益集團的勢力。

前幾天，胡應湘突然在TVB講樓價，他口口聲聲說香港人買不起樓，說樓價和市民收入脫節，即是月薪3萬元也買不起私樓；今時今日，買得到私樓的要月入8-9萬元才可以買得起。他呼籲政府照顧他們，因為他們收入高過申請公屋限額，驟耳聽起上來，看似合理，有點愛民如子。

但跟著他說不能打擊私人樓價，因為有好多人的財產在那裏，又是看似合理，卻其實只代表有錢人的利益。

如果家庭月入3萬元以下可以申請公屋，家庭8萬元以上可以買私樓，那麼現在要夾在3至8萬月收入之間的家庭有多少人？這些人今日就買不起房子的，當政府大規模興建這類資助性居屋推出市場時，樓價一定向下。

因為這批人不會進入私人樓宇市場，若他們進入私樓市場，他們只可揀樓齡大的、面積小的、維修不佳的私樓，現在他們買了政府居屋，那麼這些樓齡大的、面積小的、維修不佳的私樓，樓價一定向下，這是多麼顯淺的道理。

到那個時候，你們這些地產利益集團就會撲出來批評政府了。

胡應湘為何會在這個時間接受訪問，講樓價講房屋供應？看看過去10年、20年，他有多少次接受訪問？所以背後就是代表地產利益集團向李家超施壓。

請問香港那些月入3至8萬元的家庭還要等多少年？那些排公屋平均排了6年的家庭，還要等多少年才上到樓？那些住劏房的20多萬人，又要等多少年才有望脫苦海？

問題是政府花多少時間才可以解決香港人住屋問題？這要看李家超用多大力氣去解決，所以他沒有蜜月期。