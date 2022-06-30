話說有人反對特區政府，敵視中國，於是想走，但要移民不易，當時走去台灣的多。

忽然英國人大開中門，對有BNO資格的人開綠燈。雖是5+1，即先住5年，這5年裏面沒福利，要自己養自己，住滿5年後才可申請居留，1年内獲批，於是許多人趕買機票，走了再算。

這些要走的人，有些條件不算好；結了婚有子女的尚好，起碼有層樓，賣了過去，省一點也勉強可以；但有些單身的，甚麼也沒有便走，走了才算。

許多人不明白他們為甚麼走得那麼急，我説2019年下半年，每個周末周日，在全港各區有多少人上街堵路、破壞地鐵站、打爛美心和中資店舖，那些人全矇面，但不也是普通人一個，其實就在我們身邊。面對國安法，他們怕得要死。

即使沒有參與破壞行為的，或多或少有參加集會，提供支援，若有證據被追究，他們也難逃法網，他們也怕得要命。即使甚麼也沒有做，只是早期出去示威，叫叫口號，但對國安法實施，仍然心存抗拒。

所有這些人，都想走。要走，也罷。

當中大部分離開的人，若有仔女的，都是說為了子女的下一代教育著想。最近有位先生走了去英國不足一年，現在卻返來，說要趕著九月要開學，他回來不是探親然後趕回英國開學，而是趕回來替子女再找學校，9月開學。

為甚麼？

去年他在離開的時候，說甚麼將來香港人會給共產黨洗腦，會把他的子女變成共產黨。去了英國， 安排子女入讀的學校，以為在英國，同學都應該是金髮白人，他說在那種氣氛下十分有優越感。

怎知子女學校內，除了白人，更多的是來自阿富汗、中東和北非的難民子女，他認為這樣的教育下，子女不但沒有優越感，而且是向下流。他一瞬間崩潰了，以為子女可以享受英國優質西化教育，竟然變成像在難民營上堂一樣。

從他這樣說，就知道他心底裏就是種族歧視，仰慕白人，看不起阿富汗、中東和北非國家的人，這些人憑甚麼講追求自由民主！況且，他用這個標準去看那些難民同學的話，其實在那些金髮白人眼中，他也不過是個來自香港的黃種難民，白人也一樣看不起你。

(Shutterstock圖片)

另一個是朋友女兒，做會計師樓工作，不知她有多投入反修例示威活動，只知道她今年年初已經不顧一切的走了。半年了，在社交媒體上的她看似逍遙快活，但現實世界是只找到餐館侍應工作，未來充滿未知。

在那段充滿暴力恐懼日子，她批評父母看TVB，說將來香港會像新疆般有集中營，強迫他們讀普通話，不准講廣東話；又說大陸會把香港人的錢充公，叫父母把港幣換美元⋯⋯總之香港是個絕望之城。

正因為他們有這樣的想法，所以絕對不希望香港好， 恨不得香港一夜之間變成廢墟，只有這樣才可以證明他們的想法是對的。

這些時候經常看到不少走了去英國的人，說在英國謀生不易，經濟行政效率低，暖氣費昂貴等。其實這些也是小節，花些時間便會適應；但至於英國有種族歧視嘛⋯⋯噢，原來他們竟然不知道。證明他們何等幼稚，以為英國突然給他們居留權是皇恩浩蕩。

許多人都說，現在很多人都走，人才流失，叫特區政府做事去挽留人才。我說就讓他們走吧。他們既然不珍惜這個地方，竟然可以私了和他們政見不同的人，打爛地鐵美心中銀，請問這些人留下來又有甚麼意義？

就讓他們去他們想去的地方。人才？以他們這種反中亂港心態，留下來對香港又有何用，背後心思不都是想著香港不好。

回歸25年，今天才是真回歸。