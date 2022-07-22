先看看這兩句對話：

甲：英國真係慘呀，熱左3日就唔熱，香港熱成兩個星期好幸福。

乙：唔係半年咩？幸福成我地半年咁多呀！

他們都在英國，都是因為英國給香港BNO持有人居留權而過去。

（iStock）

這個把星期，香港好熱，歐洲更熱；幸好汲取了2003年熱死幾萬人的教訓，今次好很多，但也死了千多人。今天倫敦仍錄得攝氏41度高溫。

話說回來，這兩位女士在社交媒體上分享她們在英國也很「熱」，不過卻借機會「挖苦」香港的「熱」。對，兩地都熱，其實世界上許多地方也熱，美國德州今日將有44度，他們不但沒有絲毫憂慮，擔心天氣反常而關心別人，反而幸災樂禍。

只有生存怨恨，所以才會出現這種在別人傷口上灑鹽的心理。

朋友女兒是其中一人，年紀都30有多。朋友女兒自己一走了之，留低父母，不要說沒有報答父母養育之恩，還要父母擔心她在異地生活慣不慣。她家人朋友仍在香港，但她竟然有幸災落禍心意，莫非她想家人也要捱熱嗎？她不知道她的家人朋友會看到她的「反應」嗎？

還有一點，在英國倫敦氣溫高達41度，絕大部分房屋都沒有冷氣，老人怎樣過，其實好艱難。若住在鄉郊還好，空氣較為清新，不太熱，但夜間仍然熱得睡不到。

那麼他們為甚麼會有這樣的心理呢？

這就是他們一種不平衡的心理，不希望香港好。如果香港好的話，他們就會覺得自己的決定離開錯了。所以怎樣也不承認他們的決定錯。

他們還有一種普遍行為，就是喜歡把英國地方相片放在社交，說天氣怎樣好、怎樣清新、雪糕怎樣好吃……刻意拍和英國友人相片，總之英國一切都是美好。他們絕少把英國遇到的不快或煩惱寫出來，目的就是要淡化它們，令自己來英國的決定顯得正確無誤。

離開香港的人，不管出於甚麼原因，都應該不會不希望香港繼續好的，這是人之常情，應有之義。正如我不會希望他們在英國遇到困難，面對種族歧視一樣，我也希望他們過得好。

這是人之常情，應有之義。