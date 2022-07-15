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15/07/2022

甚麼時候通關？二十大後

#二十大 #通關 #中共中央大會
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　　甚麼時候通關？

 

　　這是大部分人過去兩年經常問的問題。

 

　　當香港年初爆發第五波疫情時，大家都覺得怪不得內地不讓我們通關了；但當上海之後爆發疫情，大家又說疫情根本防控不了，即使動態清零也防不勝防，更何況新冠病毒會不斷變種。

 

　　於是，大家都認為動態清零沒用，更不明白為甚麼大陸仍然堅持動態清零。

 

　　正如大部分國家都躺平了，當然講得十分理性「與病毒並存」，實際上就認輸，算數。但沒有看清楚的事實是死亡，死了多少。由中國復旦大學與美國國立衞生研究院（National Institutes of Health）共同進行的一項研究，論文發表在《自然》期刊上。研究顯示，若中國放寬抗疫政策，將有150萬人死亡。

 

　　研究按今日內地感染狀況、疫苗接種和病床佔用等數據，推算出假如中國對Omicron變種完全不理，像外國般躺平，將有超過500萬人需要入院，270萬人要入ICU深切治療，是現時ICU承載量16倍，醫療負荷崩潰，6個月內150萬人死亡。

 

　　死亡150萬人，而不是現在疫情至今僅有的5200多人。試問一個國家怎樣可以讓國民在毫無保護的情況下死去？所以叫人躺平的人不是無知，便是無情。

 

　　香港現在已經死了9400多人，比內地還要多，若與病毒共存，情況更不堪設想。

 

　　雖然內地約90%人口接種疫苗，但從居住密度和疫苗效果看，內地仍未建立有效免疫屏障，貿然躺平，後果嚴重；因此動態清零有其有效性。

 

　　許多人批評中國防疫代價高昂，又說Omicron只是嚴重一點的流感，不值得用這樣的防範規模去阻遏疫情。這是從經濟學角度看，而不是從一個人的性命看；如果死去的是你身邊的人，而不是一個數字，你會怎樣？

 

　　其實，內地的防疫政策和力度還有政治考慮。今年10月是中國共產主黨第二十屆全國代表大會，若把關不嚴，疫情失控，像上海的話，將影響管治威信，破壞二十大的召開。

 

（資料圖片）

 

　　何況這次中共中央大會是涉及國家未來5至10年發展方向和人事安排，事關重大；更何況黨總書記有機會打破常規，再做5年，甚至10年，所以在中共中央大會召開之前，不能讓社會上有任何閃失，經濟上慎防興風作浪，擾亂社會秩序、擾亂金融運作，影響政治穩定。

 

　　堅持動態清零，在二十大前要萬無一失；至於開完二十大，叫大局已定，動態清零可以微調，通關可期。

 

 

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