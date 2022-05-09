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09/05/2022

小店被偷食材反助賊仔渡難關！在掙扎求存中出手相助陌生人，這種情操你有嗎？

#無私大愛 #渡過難關 #偷食材 #小店
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    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    綠路閑人

    本欄逢周五更新

Photo: 由作者提供

　　舊區小店多，尤其食肆，清晨未開舖，食材供應商即把各式食材，如豆卜、豆腐、芽菜、麵條、凍肉等等，堆放在店前，待老闆、店員上班才收拾處理。

 

　　這是約定俗成的一貫做法，街坊街里，知所行止，不會亂搞亂動，見獵心喜，據為己有。

 

　　常光顧的小店，早前在社交媒體分享了一道貼文，訴說店外閉路電視拍下年輕伙子，順手牽羊一事。

 

　　讀著，百般滋味，既為行事者的屢次犯險而淒然忐忑，也為店主的無私大愛而敬佩動容！

 

　　拿去的，不是值錢東西，但偷一個橙還是偷一箱金，同樣是偷。做人，一子錯滿盤皆落索，硬著頭皮，明知故犯，背後，又是一個故事。

 

　　這兩年，經濟下滑，時勢逼人，情非得已，每人都有一個故事，太多，說不完！聽多了，有些人繼續八卦、有些人嫌膩嫌煩、有些人嘴裏撐、心已冷！

 

　　未必因為沒有同理心，只因自顧不暇，日子也艱難。

 

　　飲食業乃近年重災區，貼文的店主作為食肆老闆，沒有因此而變得麻木不仁，明明自己多次損失，貼文內，衍詞用句還是字字包容用心，甚至主動建議，提供免費食品、職位空缺與這位年輕人，以正能量協助對方渡過難關。

 

 

　　當自己也在艱苦經營、掙扎求存的時候，仍願意出手相助陌生人，這就是一種情操，一點小心意，可以是大幫忙。

 

　　忽爾想起三十多年前的一次經歷  ......

 

　　當時跟外子仍是「拖友仔」，某天在外晚飯過後，於佐敦排隊等車回家，一陌生男子走近攀談，訴說因太太懷孕，臨盆在即，急需現金，冒昧開口，欲借兩百大元，江湖救急，並願意留下聯絡電話，他朝相約歸還云云。

 

　　此男子衣冠楚楚，談吐斯文，謙恭有禮，態度誠懇，好一副正人君子的模樣；可惜未待他把話說畢，我的心，早已放下大閘，不過萍水相逢，不借、不借、絕不借。

 

　　一件事，想偏了想歪了，結果當然迥異！

 

　　當年的我，剛踏足社會，月入四千多元，兩百元對我來說，是能力範圍之內，但仗著小聰明，自詡觀人於微，以為世間一切都給我看穿看透，疑心生暗鬼，心裏認定此人托辭說謊不足信。

 

　　二話不說拒絕了，外子，即當時的男友，來不及反應，該男子點點頭，轉身絕塵而去。

 

　　人，給我打發了，事情，亦告一段落，小漣漪過去，一切回歸正常，繼續候車回家，繼續我的人生！Tomorrow is another day！

 

　　但見男友面色相當難看，自己也隱隱覺得有點不妥，究竟那裏出錯？愈想，心愈虛！

 

　　終於，男友開口，輕輕說了兩句話：「你憑甚麼就肯定別人說的都是謊話？如果確有其事，那是關乎兩條人命的事！」

 

　　輕輕的兩句，沒責難沒批判，就這樣，二人默言相對，氣氛就此僵著。

 

　　幾十年過去，此事依舊烙印心頭，始終歉疚懊悔，無法原諒當年這個面向的自己：冷漠無情，自以為是。

 

　　這是一個自我學習的過程，通過覺醒，逐步成長。

 

　　今天的我，成不了千手觀音，有求必應，卻學懂「寧可信其有」，開口求助的，需要漠大的勇氣，體諒一刻的走投無路，可以的話，盡力支援。

 

　　關關難過關關過，共勉之。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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