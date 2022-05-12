獲女神登上紅館送榴槤 張敬軒勁冧林明禎：暈晒浪

【晴報專訊】張敬軒（軒仔）今年一月舉行的紅館騷，因新冠肺炎第五波疫情肆虐而無奈煞停。個唱補場前晚重啟，軒仔找來馬來西亞女神林明禎擔任嘉賓，讓她在紅館舞台初試啼聲，對方落台時更向軒仔示愛︰「我會想你！」事後軒仔笑言被女神電暈：「台上台下都暈晒浪。」

相隔四個月再踏紅館舞台，軒仔百感交集。



《張敬軒THE NEXT 20演唱會》前晚重新開鑼，因社交距離措施限制，紅館只能坐五成觀眾，大會特別將原本八場補場增至16場。軒仔承諾每晚會當作尾場般演出，落力獻唱。去年曾為軒仔的YouTube節目《軒公敲碗》任嘉賓的林明禎，前晚再為軒仔個唱任嘉賓，以跌膊晚裝上陣的明禎靚絕全場，以甜美笑容秒殺台下觀眾。



明禎擔心軒仔營養不良

軒仔收到大馬名物榴槤，見慣大場面的他亦難以招架。



初登紅館舞台的明禎以廣東話向軒仔稱︰「我真係好緊張，我何德何能可以嚟到呢度同你合唱？我今日（前晚）第一次嚟紅館，又係第一次着呢種裙…」軒仔即回應︰「我何德何能請到新一代女神同我合唱就真！你靚到好似美人魚咁呀！」明禎大賣口乖︰「我係最幸福嘅女子，等咗呢個機會好耐。」她更玩謝「早餐界KOL」軒仔，笑言在IG經常見到軒仔吃白麵包，擔心對方營養不良，特地帶來大馬特產貓山王榴槤送給軒仔：「你早餐可以食麵包加榴槤，咁先夠營養。」軒仔反問︰「平時我買嘅係已經打開咗嘅榴槤，你咁樣畀我，我唔知點開。」女神馬上施冧功︰「我可以幫你開呀，你可call我或者text我！」笑爆全場。

林明禎在台上瘋狂告白，又在後台向軒仔的照片送吻，果然識撈。（IG圖片）



歌迷「送鐘」百無禁忌

粉絲高舉紙紮鐘燈牌，獲軒仔承諾送兩張尾場門票作回禮。



明禎又自薦說︰「我唱歌唔係好叻，希望可以拍你個MV。」二人其後合唱國語歌《只是太愛你》，明禎表現不俗，軒仔又乘機與女神拖手、攬攬，享盡溫柔。明禎落台前更嗲爆當眾示愛︰「我會想你呀！」難怪騷後軒仔在IG大讚：「謝謝明禎，台上台下都暈晒浪。」另外，前晚台下有歌迷「送鐘」，高舉一個閃令令的紙紮鐘牌送給軒仔，令偶像哭笑不得。軒仔說：「你送個鐘畀我？紙紮鐘？你真係好嘢！」他承諾送兩張尾場山頂位門票給該位歌迷作回禮，又搞笑說：「佢個牌，（工作人員）幫我化咗佢得㗎啦…真係大吉利市，呢啲紙紮禮物一年收一次夠啦，百無禁忌！」另一方面，網上流傳個唱補場的嘉賓名單，包括姜濤、吳林峰等，英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏表示，流傳的嘉賓名單存在很多幻想及虛構，他指每晚嘉賓當晚才會公布，為觀眾帶來驚喜。

陳柏宇前晚亦為軒仔任嘉賓，大唱《斷點》一曲。