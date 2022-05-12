連敬涵：港元弱勢　恒指難免再穿底？電力股受惠國策可短征？煤炭股更上算？

嘉賓：勤豐證券資產管理董事總經理 連敬涵

美國通脹憂慮未緩和，加上港元持續弱勢，恒指沽壓未止，年內或再探底？根據《經濟通HV2報價系統》可見，33個行業類別當中，32個齊齊錄得平均跌幅。博反彈合適嗎？國策受惠股可會是心水選擇？電力股今早一度受惠於中央向電企補貼消息而走高，惟半日已回軟，係入市機會定小心為上？

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