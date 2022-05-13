【投資精叻點】港股已見短期底？短炒邊隻最上算？圖太郎教你一招捕捉入市良機！

嘉賓：獨立股評人 圖太郎

美國上月通脹升幅放緩，隔晚納指喘穩，道指則錄六連跌！港股今日高開高走，各個主要指數中，上升股票數目均多過下跌股票數目，有望迎接Happy Friday！不過，圖太郎認為，美股調整已屆尾聲，料即將反彈，買入的值博率較港股高！想知部署咩板塊較穩陣，點睇股份轉勢未，就要留意圖太郎今日教嘅－－一招捕捉入市良機！

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