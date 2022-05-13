沙頭角禁區端午開放 碼頭「到此一遊」 水路遊外島 保安局邊境增圍網

【晴報專訊】為配合北部都會區發展，當局逐步開放沙頭角禁區。沙頭角鄉事委員會透露，下月3日端午節將首開放，惟首階段僅能踏足沙頭角碼頭，並在附近逛土產小墟市，然後遊客可經碼頭再乘船到外島包括吉澳、印洲塘海岸等水路遊。旅遊業界指，由於僅「到此一遊」，且有人數限制，僅開放周末假期，料吸引力一般。

遊客僅限在沙頭角碼頭「打卡」，然後乘船到其他外島參觀。



據悉，次階段才開放沙頭角墟，保安局將在中英街附近與內地邊界建設「圍網」加強保安，免遊客誤闖。

中英街警崗



本周一保安局局長鄧炳強親自做「導遊」，帶旅遊業界到沙頭角禁區考察，體驗日後本地團的水路行程，及如何推動本地文化古蹟及生態遊。沙頭角鄉事委員會主席李冠洪接受訪問表示，沙頭角禁區對港人而言，有點「神秘」，故相信開放後對遊客有一定新鮮感，首階段開放定於下月3日，端午節當天，配合3日假期，惟僅先開放沙頭角碼頭，每日500人為上限，只限團客，屆時旅遊巴接載團友到碼頭後便要離開，而團友可在碼頭「打卡」，及在附近新設的小墟市買茶粿等土產，但暫不能進入沙頭角墟內，即不能光顧村內食肆，然後便要乘船到外島，如吉澳、鴨洲、印洲塘海岸地質公園、荔枝窩等遊覽。



墟市次階段開放 可光顧食肆



他指，現時去吉澳一帶離島要從馬料水乘船出發，船程最少1.5小時，但從沙頭角碼頭出發只需約20至25分鐘，且航線沿途可眺望鹽田港等，別有一番景致。他又透露，下階段會開放沙頭角墟，屆時遊客便可進入村內食肆用膳及購物，正式揭開禁區「神秘面紗」，但要待保安局完成在中港邊境加強保安設施，包括在境界增設圍網及加強標示，「日後撤銷禁區後，恐遊客會誤闖內地邊境，變相偷渡，故要加設圍網，並在出口有警員駐守。」他說，有關工程或要一年才能完成。

碼頭附近將有小墟市，供遊客買土產。



現時有辦吉澳一帶本地遊的縱橫遊執行董事袁振寧稱，由於僅開放碼頭，且有人數限制，故要看旅議會如何安排配額予本地1,600間旅行社，初步料每人收費400至500元，若當局有補助，收費能降低，否則吸引力一般。



旅遊業議會主席徐王美倫指，現時仍跟保安局商討細節中，初步傾向首3個月每日有2至3個時段出團，每時段不多於100人，行程包括到吉澳、荔枝窩及鴨洲，但考慮到不能入沙頭角村用膳，遊客只能到吉澳用餐，故要考慮吉澳食肆及遊船的容量，初步傾向讓有包船遊經驗的旅行社先出團，下周將公布細節。保安局回應指，將展開為期6個月試驗計劃，下月3日啟動，於周六日及假期容許指定旅行團使用沙頭角碼頭，並研進一步開放所須配套，包括增設邊境保安設施、法例修訂等，但強調維持中英街邊境禁區限制。