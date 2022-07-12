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12/07/2022

炎夏狂吃水果！必學5大切水果秘技：水蜜桃一扭就開？如何切出高級日本餐廳造型蜜瓜？4 Steps將菠蘿輕鬆切件！

#水蜜桃 #蜜瓜 #當造水果 #菠蘿 #生果 #切生果 #橙 #水果 #生活技巧 #奇異果 #夏天 #消暑 #切水果
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Text: Christy Yiu

　　水果香甜又多汁，可說是夏天的消暑良品！不過對不少人來說，切水果也是一門學問。尤其是水蜜桃、蜜瓜、西瓜等多汁的水果，一不小心就會弄得一團糟！到底怎麼才可以把水果切得美觀又不浪費？編輯部從日本食譜網站中為大家搜羅了5大切水果大法，一起跟著學啦！

 

1.    水蜜桃：一切，一扭，5 Steps搞掂！

 

　　先來看看大家夏天最愛吃的水蜜桃！不少人都會直接在水蜜桃的中間位置直接切開，但正中的水蜜桃核實在是十分礙事，總是叫人不知所措！其實想輕鬆切開水蜜桃也不是一件難事，跟著以下方法，包你一定切得「靚靚仔仔！」

 

Step 1：沿水蜜桃中線切一圈。

 

（網上截圖至：桃の切り方／クラシル）

 

Step 2：雙手握著水蜜桃，如下圖般反方向把水蜜桃扭開。

 

（網上截圖至：桃の切り方／クラシル）

（網上截圖至：桃の切り方／クラシル）

 

Step 3：把沒有核的一方切件。

 

（網上截圖至：桃の切り方／クラシル）

 

Step 4：在有核的一方從下而上切把水蜜桃切件。

 

（網上截圖至：桃の切り方／クラシル）

 

Step 5：把切好的水蜜桃去皮，完成。

 

（網上截圖至：桃の切り方／クラシル）

 

下頁睇蜜瓜切法！

 

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