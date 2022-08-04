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04/08/2022

張栢芝大仔15歲生日 Lucas攣毛造型搣甩「鋒味」

#張栢芝 #謝振軒
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　　【晴報專訊】張栢芝和前夫謝霆鋒的大仔謝振軒（Lucas）日前15歲生日，栢芝前日在IG限時動態上載片段，大曬與囝囝的合照。相中的Lucas已比媽咪高出半個頭，又留了一頭曲髮；小時候像極爸爸霆鋒的Lucas，反而愈大愈似媽咪，高大有型。

 

15歲的Lucas穿上栢芝所送的紅色外套，樣貌愈趨成熟。（IG截圖）

 

　　張栢芝前日透露，自己送了一件紅色外套給Lucas，囝囝亦希望將收到的禮物捐贈予有需要的人，令栢芝大感安慰。她說︰「佢真係我心目中嘅hero（英雄）！」之後Lucas穿上栢芝所送的外套，跟媽咪和弟弟謝振南（Quintus）外出食飯兼shopping慶祝，惟全程未見栢芝的孻仔「小王子」張禮承（Marcus）。

 

栢芝為Lucas按腳板底

 

（左起）Quintus、Lucas和栢芝三母子一同外出慶祝，惟未見孻仔「小王子」。（IG截圖）

 

　　栢芝將三母子的合照上載到社交平台，見正值青春期的Lucas身形高大，電了一頭曲髮，跟以往的青靚白淨造型相差甚大。不少網民均認為長大了的Lucas不再似爸爸，亦有網民留言指「外甥多似舅」，認為Lucas似足栢芝弟弟張豪龍。至於12歲的Quintus亦手長腳長，與栢芝高度相若，兩兄弟一樣靚仔有型。

 

　　另外，栢芝前晚亦在IG上載「母親心聲」，透露自己會趁Lucas睡覺時，為他做最愛的腳底按摩；事後Lucas對媽咪表達愛意，令栢芝為之感動。她寫道︰「希望你（Lucas）18歲更成熟的時候，睇番媽咪呢條片，知道媽咪今年對你生日嘅感受，覺得好暖好窩心。」

 

轉載自: 晴報

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